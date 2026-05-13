Empresa anuncia robô acompanhante mais realista do mundo, com pele quente, caminhada perfeita e expressões idênticas ao humano

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 13 de maio de 2026 às 19:19
Cada dia mais próxima das fantasias futuristas, a indústria robótica apresentou seu mais novo projeto: a Moya. Produzida pela empresa chinesa DroidUp, esse robô é, segundo eles, “o primeiro robô de inteligência incorporada totalmente biomimético do mundo”.
Ela conta com pele de silicone aquecida, capacidade de reproduzir microexpressões faciais, caminhar de forma 92% perfeita e olhos com câmeras de alta resolução. A aplicação do robô será na área de companhia e acompanhamento emocional.
Apesar do anúncio, Moya ainda não está disponível para venda e as primeiras compras estão previstas para o fim de 2026, por volta do terceiro ou quarto trimestres. Cada unidade será estimada em 1,2 milhão de yuans, equivalente a cerca de R$ 871 mil.
Cronologia dos robôs humanoides
Ela foi projetada para unir corpo humanoide, IA e interação social. Segundo informações divulgadas pela imprensa chinesa, o robô mede 1,65 metro, pesa cerca de 32 kg e usa uma pele de silicone com controle térmico entre 32 °C e 36 °C.
Dentro do “cérebro” da máquina existem cerca de 25 unidades de acionamento de alta precisão para reproduzir microexpressões faciais, enquanto câmeras posicionadas atrás dos olhos permitem contato visual e leitura do ambiente.
O sistema de leitura de ambiente é aliado a sistemas avançados de inteligência artificial que buscam compreender e reagir ao ambiente de maneira adequada: seja pelas expressões, pela fala ou pelas reações corporais.
No corpo, o Moya tem 16 graus de liberdade e consegue andar, subir escadas e desviar de obstáculos em ambientes não estruturados. A DroidUp afirma que a postura de caminhada chega a 92% de semelhança com a de uma pessoa.
O robô também traz navegação 3D, sensores de pressão, material elástico para reduzir força de impacto em colisões e um grande modelo de linguagem próprio, com suporte a conversas em múltiplos turnos e memória de contexto.