Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Empresa anuncia robô acompanhante mais realista do mundo, com pele quente, caminhada perfeita e expressões idênticas ao humano

Primeiras unidades devem começar a ser vendidas entre o terceiro e quarto trimestre de 2026

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 13 de maio de 2026 às 19:19

O anúncio ocorreu em 30 de janeiro de 2026, no Zhangjiang Robotics Valley, em Xangai
O anúncio ocorreu em 30 de janeiro de 2026, no Zhangjiang Robotics Valley, em Xangai Crédito: Divulgação / DroidUp

Cada dia mais próxima das fantasias futuristas, a indústria robótica apresentou seu mais novo projeto: a Moya. Produzida pela empresa chinesa DroidUp, esse robô é, segundo eles, “o primeiro robô de inteligência incorporada totalmente biomimético do mundo”.

Ela conta com pele de silicone aquecida, capacidade de reproduzir microexpressões faciais, caminhar de forma 92% perfeita e olhos com câmeras de alta resolução. A aplicação do robô será na área de companhia e acompanhamento emocional.

Apesar do anúncio, Moya ainda não está disponível para venda e as primeiras compras estão previstas para o fim de 2026, por volta do terceiro ou quarto trimestres. Cada unidade será estimada em 1,2 milhão de yuans, equivalente a cerca de R$ 871 mil.

Cronologia dos robôs humanoides

Eric (1928), de W. H. Richards e A. H. Reffell: um dos primeiros robôs humanoides exibidos ao público por Chris Protopapas / Wikimedia Commons
Elektro (1939), da Westinghouse: humanoide que andava, falava e contava nos dedos na Feira Mundial de Nova York por Daderot / Wikimedia Commons
Unimate (1961), de George Devol e Unimation: primeiro robô industrial em operação, marco dos braços articulados por Frank Q. Brown / Los Angeles Times / Wikimedia Commons
Shakey (1966), da SRI International: primeiro robô móvel capaz de perceber o ambiente e planejar ações por Marshall Astor / Wikimedia Commons
WABOT-1 (1973), da Waseda University, sob Ichiro Kato: primeiro humanoide em escala real por Divulgação / Waseda University
Honda E0 (1986), da Honda: primeiro protótipo bípedo da linha que mais tarde levaria ao ASIMO por Morio / Wikimedia Commons
ASIMO (2000), da Honda: humanoide bípedo que popularizou a ideia de robôs circulando em espaços humanos por Hatsukari715 / Wikimedia Commons
Actroid-DER (2005), da Kokoro: android de aparência humana, criado para interações e expressões realistas por Gnsin / Wikimedia Commons
Ameca (2022), da Engineered Arts: humanoide social com expressões faciais avançadas e foco em interação por Willy Jackson / Wikimedia Commons
Moya (2026), da DroidUp: humanoide biomimético com foco em presença humana, pele aquecida e microexpressões por Divulgação / DroidUp
1 de 10
Eric (1928), de W. H. Richards e A. H. Reffell: um dos primeiros robôs humanoides exibidos ao público por Chris Protopapas / Wikimedia Commons

Humano artificial

Ela foi projetada para unir corpo humanoide, IA e interação social. Segundo informações divulgadas pela imprensa chinesa, o robô mede 1,65 metro, pesa cerca de 32 kg e usa uma pele de silicone com controle térmico entre 32 °C e 36 °C.

A ideia é criar uma sensação de presença mais “quente” e menos mecânica durante o contato com pessoas
A ideia é criar uma sensação de presença mais “quente” e menos mecânica durante o contato com pessoas Crédito: Divulgação / DroidUp

Dentro do “cérebro” da máquina existem cerca de 25 unidades de acionamento de alta precisão para reproduzir microexpressões faciais, enquanto câmeras posicionadas atrás dos olhos permitem contato visual e leitura do ambiente.

O sistema de leitura de ambiente é aliado a sistemas avançados de inteligência artificial que buscam compreender e reagir ao ambiente de maneira adequada: seja pelas expressões, pela fala ou pelas reações corporais.

Sistemas de deslocamento

No corpo, o Moya tem 16 graus de liberdade e consegue andar, subir escadas e desviar de obstáculos em ambientes não estruturados. A DroidUp afirma que a postura de caminhada chega a 92% de semelhança com a de uma pessoa.

Esse número deve ser tratado com cuidado, pois é uma alegação da empresa e carece de confirmação extra
Esse número deve ser tratado com cuidado, pois é uma alegação da empresa e carece de confirmação extra Crédito: Divulgação / DroidUp

O robô também traz navegação 3D, sensores de pressão, material elástico para reduzir força de impacto em colisões e um grande modelo de linguagem próprio, com suporte a conversas em múltiplos turnos e memória de contexto.

Tags:

Robô de Volta Para O Futuro Inteligência Artificial Ciência Tecnologia China

Mais recentes

Imagem - Sandra Sá fará show gratuito em Salvador; veja data e local

Sandra Sá fará show gratuito em Salvador; veja data e local
Imagem - Saiba qual é a previsão de estreia da quinta temporada de 'Bridgerton'

Saiba qual é a previsão de estreia da quinta temporada de 'Bridgerton'
Imagem - Como foi a despedida de solteira de Thay Pereira, noiva de Xande de Pilares

Como foi a despedida de solteira de Thay Pereira, noiva de Xande de Pilares