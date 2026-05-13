TECNOLOGIA

Empresa anuncia robô acompanhante mais realista do mundo, com pele quente, caminhada perfeita e expressões idênticas ao humano

Primeiras unidades devem começar a ser vendidas entre o terceiro e quarto trimestre de 2026



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 13 de maio de 2026 às 19:19

O anúncio ocorreu em 30 de janeiro de 2026, no Zhangjiang Robotics Valley, em Xangai Crédito: Divulgação / DroidUp

Cada dia mais próxima das fantasias futuristas, a indústria robótica apresentou seu mais novo projeto: a Moya. Produzida pela empresa chinesa DroidUp, esse robô é, segundo eles, “o primeiro robô de inteligência incorporada totalmente biomimético do mundo”.



Ela conta com pele de silicone aquecida, capacidade de reproduzir microexpressões faciais, caminhar de forma 92% perfeita e olhos com câmeras de alta resolução. A aplicação do robô será na área de companhia e acompanhamento emocional.

Apesar do anúncio, Moya ainda não está disponível para venda e as primeiras compras estão previstas para o fim de 2026, por volta do terceiro ou quarto trimestres. Cada unidade será estimada em 1,2 milhão de yuans, equivalente a cerca de R$ 871 mil.

Cronologia dos robôs humanoides 1 de 10

Humano artificial

Ela foi projetada para unir corpo humanoide, IA e interação social. Segundo informações divulgadas pela imprensa chinesa, o robô mede 1,65 metro, pesa cerca de 32 kg e usa uma pele de silicone com controle térmico entre 32 °C e 36 °C.

A ideia é criar uma sensação de presença mais “quente” e menos mecânica durante o contato com pessoas Crédito: Divulgação / DroidUp

Dentro do “cérebro” da máquina existem cerca de 25 unidades de acionamento de alta precisão para reproduzir microexpressões faciais, enquanto câmeras posicionadas atrás dos olhos permitem contato visual e leitura do ambiente.

O sistema de leitura de ambiente é aliado a sistemas avançados de inteligência artificial que buscam compreender e reagir ao ambiente de maneira adequada: seja pelas expressões, pela fala ou pelas reações corporais.

Sistemas de deslocamento

No corpo, o Moya tem 16 graus de liberdade e consegue andar, subir escadas e desviar de obstáculos em ambientes não estruturados. A DroidUp afirma que a postura de caminhada chega a 92% de semelhança com a de uma pessoa.

Esse número deve ser tratado com cuidado, pois é uma alegação da empresa e carece de confirmação extra Crédito: Divulgação / DroidUp