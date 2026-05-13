CHEGOU AO FIM!

Camila Coelho anuncia fim do casamento com empresário após 21 anos de união: ‘Nosso relacionamento mudou’

Influenciadora publicou textão nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 13 de maio de 2026 às 20:14

Ícaro Brenner e Camila Coelho estavam juntos desde a adolescência Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora digital de moda Camila Coelho anunciou o fim do casamento com o empresário Ícaro Brenner através de uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (13). Os dois estavam juntos há 21 anos, desde a adolescência, e tem um filho de 3 anos, Kai.

Na publicação conjunta, foram publicadas duas fotos, uma com beleza natural e outra dos dois juntos em um Revéillon. No texto, Kamil exalta que sempre acreditaram que ficariam “juntos para sempre”. “Depois de muita reflexão ao longo do último ano, percebemos que nosso relacionamento mudou, e tomamos a decisão de seguir caminhos separados”, escreveu.

Camila Coelho e Ícaro Brenner 1 de 11

O casamento da influenciadora com o empresário que também trabalha para a marca de Camila, a Camila Coelho Collection, aconteceu em 2010, após cinco anos de namoro. Kai, o primeiro filho do casal, nasceu em agosto de 2022.

Confira texto na íntegra:

“Sempre acreditamos no AMOR e que ficaríamos juntos para sempre. Muitos de vocês sabem que começamos a namorar ainda adolescentes. Compartilhamos 21 anos lado a lado, construindo uma vida, memórias e uma família que sempre será a coisa mais importante para nós dois.

Mas, depois de muita reflexão ao longo do último ano, percebemos que nosso relacionamento mudou, e tomamos a decisão de seguir caminhos separados.

Ainda existe entre nós um profundo respeito, amor e gratidão. Nosso filho é, e sempre será, nossa maior bênção. Ele continua sendo nossa maior prioridade, e estamos totalmente comprometidos em criá-lo com amor, estabilidade e união.

Isso não tem sido fácil, mas é uma escolha que estamos fazendo com compreensão mútua. Não sabemos o que Deus tem preparado para o nosso futuro, mas seguimos em frente com o coração aberto e fé.

Pedimos gentilmente respeito, compreensão e privacidade neste momento, enquanto navegamos juntos por esse novo capítulo, de uma forma diferente.