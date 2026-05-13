VOLTARAM!

Gabi Brandt e Saulo Poncio reatam relacionamento após quatro anos separados

Casamento dos famosos passou por várias turbulências e polêmicas

Felipe Sena

Publicado em 13 de maio de 2026 às 18:00

Gabi Brandt e SAULO pONCI Crédito: Felipe Panfili | Divulgação

Gabi Brandt e Saulo Poncio reataram o relacionamento após quatro anos separados. O retorno do casal acontece após uma reaproximação no final de 2025.

A informação foi confirmada através de um comunicado para a revista Quem nesta quarta-feira (13). Gabi e Saulo se casaram em janeiro de 2019 em uma cerimônia luxuosa no Copacabana Palace.

Gabi Brandt e Saulo Poncio 1 de 6

Em julho do mesmo ano, o casal teve o primeiro filho Davi. Em meio a boa notícia, começaram a circular especulações de traições por parte do cantor da banda Um44k e, desde então, o relacionamento dos dois foi marcado por uma série de idas e vindas.

Depois disso, Saulo ficou conhecido nas redes sociais por presentear a esposa com itens de luxo entre uma exposição e outra. As polêmicas fizeram com que o casamento entrasse em crise, causando uma separação breve.

Em 2021, Henri Poncio, segundo filho do casal, nasceu e em janeiro do ano seguinte eles anunciaram a separação oficial. Na ocasião, Gabi publicou um texto em sua rede social.

"Escrevo isso com lágrimas nos olhos, mas com o coração em paz, pois sei que aquele que cuida de nós sabe de todas as coisas. Na vida, às vezes temos que dar dois passos pra trás para poder seguir o caminho certo, e decidimos que cada um seguirá o seu. Estaremos sempre juntos, não mais como um casal, mas como família", escreveu a influenciadora na época.