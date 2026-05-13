PODCAST

Monique Evelle transforma dor, medo e vulnerabilidade em fenômeno no Spotify com 'Em Voz Alta'

Novo podcast da empresária alcança o Top 20 do Spotify Brasil e revela um lado mais íntimo da investidora, longe do universo dos negócios

Heider Sacramento

Publicado em 13 de maio de 2026 às 18:11

Monique Evelle aposta em conversas íntimas e conquista o Top 20 do Spotify Brasil com o podcast “Em Voz Alta” Crédito: Divulgação

Acostumada a ser associada ao empreendedorismo, investimentos e branding, Monique Evelle decidiu mudar completamente o tom da conversa. E o público parece ter comprado a ideia. Em apenas um mês no ar, o podcast “Em Voz Alta” já figura entre os maiores sucessos do Spotify no Brasil, ocupando atualmente o Top 20 geral da plataforma e o 2º lugar entre os podcasts de História.

Lançado com episódios semanais às segundas-feiras, sempre às 7h da manhã, o projeto nasceu com uma proposta diferente do que muitos esperavam da empresária. Em vez de conteúdos sobre carreira, dinheiro ou negócios, Monique escolheu falar sobre medo, culpa, insegurança, luto e sentimentos que costumam ficar fora das redes sociais. “É esse lugar de estar tomando café e me ouvindo. Começar a semana com reflexões que não são óbvias”, explicou.

A comunicadora também faz questão de manter o formato livre e espontâneo. Os episódios podem surgir em vídeo, áudio, de dentro de um quarto de hotel ou durante viagens. Para ela, o importante é preservar a autenticidade da conversa. “Pode ser em vídeo, pode ser em áudio, tanto faz. Eu vou falar”, afirmou.

A mudança de direção acontece em um momento especialmente pessoal da trajetória da empresária. Inspirada por uma reflexão da cantora Solange, irmã de Beyoncé, sobre a importância de viver experiências antes de contá-las, Monique passou a priorizar narrativas mais conectadas ao que sente no presente. “Eu só quero falar e escrever coisas que estejam pulsando muito em mim”, declarou.

Monique Evelle 1 de 2

O processo de luto vivido pela empresária no último ano também acabou influenciando diretamente a criação do podcast. Segundo ela, enfrentar perdas importantes despertou uma necessidade urgente de se comunicar de maneira mais honesta e vulnerável. “Não foi fácil gravar nem tomar essa decisão, mas eu não quero mais esperar para viver, mesmo que seja num lugar mais vulnerável”, revelou.

Ao longo dos episódios, Monique tenta justamente desconstruir a imagem excessivamente rígida construída em torno de sua figura pública. Apesar de reconhecer a força da sua trajetória no mercado, ela reforça que existe muito além da empresária que o público já conhece. “Eu sou isso também, mas isso é só uma parte. Quero mostrar um outro ângulo que as pessoas ainda não viram”, disse.