TELEVISÃO

Globo muda programação e coloca ‘Caldeirão com Mion’ ao vivo durante a Copa do Mundo

Programa de Marcos Mion ganhará edição especial com clima de Copa, atrações musicais e quadros temáticos

Heider Sacramento

Publicado em 12 de maio de 2026 às 23:08

Marcos Mion Crédito: Reprodução/Instagram @marcosmion

A Globo prepara mudanças especiais na programação para a cobertura da Copa do Mundo de 2026. Uma das principais novidades envolve o Caldeirão com Mion, que será exibido ao vivo durante o período do torneio.

Segundo informações da coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, a emissora pretende transformar a atração comandada por Marcos Mion em um grande evento temático voltado ao clima do mundial.

Os episódios especiais serão realizados em uma cidade cenográfica montada nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. O espaço passará por adaptações inspiradas no universo da Copa do Mundo, com decoração festiva, apresentações musicais e participações de artistas da emissora.

A proposta da Globo é reforçar o clima de celebração esportiva dentro da programação de entretenimento, misturando futebol, humor e música.

Marcos Mion 1 de 10

Entre as novidades previstas para o “Caldeirão com Mion” está o retorno do quadro “Isso a Globo Mostra”, sucesso antigo da emissora que fará comentários bem-humorados sobre cenas e momentos relacionados à Copa do Mundo.

O programa também seguirá apostando no “Caldeirola”, competição de calouros que virou um dos quadros mais populares da atração.

Apesar do investimento na programação especial, a Globo não terá exclusividade na transmissão da Copa do Mundo de 2026.

A emissora carioca exibirá 55 partidas do torneio, mesmo número adquirido pelo SBT. Já a CazéTV saiu na frente ao garantir os direitos de transmissão de todos os jogos da competição.