POLÊMICA

Defesa de ex-BBB Pedro Henrique se manifesta após rumores sobre arquivamento de processo contra a Globo

Advogada negou encerramento definitivo da ação e explicou motivo do arquivamento no Paraná

Heider Sacramento

Publicado em 12 de maio de 2026 às 22:07

Pedro deixou o “BBB 26” no dia 18 de janeiro após acusações de importunação sexual Crédito: Reprodução

A defesa de Pedro Henrique se pronunciou após rumores envolvendo um suposto arquivamento do processo movido pelo ex-BBB contra a Globo. O vendedor, que deixou o “BBB 26” em meio a acusações de assédio contra Jordana, pede uma indenização milionária da emissora na Justiça.

Nos últimos dias, publicações nas redes sociais apontaram que a ação teria sido encerrada após suposto uso de inteligência artificial na elaboração do processo. A advogada Niva Castro, no entanto, negou a informação e esclareceu que o caso continua em andamento no Rio de Janeiro.

Segundo a defesa, o arquivamento ocorreu apenas no Paraná por uma questão processual. De acordo com a advogada, a ação não poderia tramitar simultaneamente em dois estados diferentes.

“Quando o juiz de Colombo declinou competência para julgar o caso, pois o contrato foi assinado no Rio, o processo foi remetido integralmente para a Justiça do Rio de Janeiro”, explicou Niva Castro em entrevista à colunista Fabia Oliveira.

Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana 1 de 11

Ela afirmou ainda que o encerramento do processo no Paraná aconteceu em março e não representa o fim definitivo da disputa judicial. “Não existe essa situação. Não houve decisão ou arquivamento total, apenas no Estado do Paraná”, declarou.

Outro ponto que chamou atenção foi a especulação sobre o uso de inteligência artificial na ação judicial. Segundo a defesa de Pedro Henrique, o rumor teria surgido após ausência de um número de jurisprudência no processo.

A advogada minimizou a situação e afirmou que o uso de IA no meio jurídico já é uma realidade. “Tem muito magistrado que utiliza IA para fazer sentença há muito tempo. Tem muito promotor que utiliza IA para fazer manifestação”, disse.

Ela também reforçou que um eventual uso da tecnologia não seria motivo para arquivamento automático do processo. Pedro Henrique deixou o “BBB 26” no dia 18 de janeiro após acusações de importunação sexual envolvendo a participante Jordana dentro do reality.

Depois da saída do programa, o ex-BBB foi internado em uma clínica psiquiátrica, enfrentou o fim do casamento com Rayne Luiza e se tornou pai pela primeira vez. A filha Aurora nasceu em março deste ano.