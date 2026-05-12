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Isis Valverde negocia volta à Globo após 5 anos; saiba detalhes

Última novela da atriz foi ‘Amor de Mãe’ (2019-2021)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de maio de 2026 às 20:28

Isis Valverde
Isis Valverde Crédito: Reprodução | Instagram

Após mais cinco anos longe da TV Globo, a atriz Isis Valverde pode voltar a contracenar em alguma produção da emissora.

Segundo a coluna Lucas Pasin, do jornal Metropóles, correm burburinhos nos corredores da TV Globo que a atriz esteve na emissora para uma reunião e está cotada para um projeto que está em pré-produção e que tem um grande elenco. Por enquanto, as duas partes estão em negociação.

Isis Valverde

Isis Valverde mostra presente surpresa de Marcus Buaiz por Reprodução
Isis Valverde mostra presente surpresa de Marcus Buaiz por Reprodução / Instagram
Isis Valverde e Marcus Buaiz por Reprodução / Redes Sociais
Isis Valverde e Marcus Buaiz por Reprodução / Redes Sociais
Isis Valverde por Reprodução/instagram
Isis Valverde e Marcus Buaiz se casam em cerimônia luxuosa por Reprodução
Isis Valverde de lingerie por Isis Valverde de lingerie
Isis Valverde por @isivalverde
Isis Valverde vive Ângela Diniz por divulgação
Isis Valverde praticando Yoga por Reprodução/Redes Sociais
Isis Valverde impressiona com flexibilidade em homenagem ao Dia do Yoga por Reprodução/Redes Sociais
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Isis Valverde mostra presente surpresa de Marcus Buaiz por Reprodução

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Os rumores aumentaram após Isis publicar um storie onde um quadro que fica na Globo, no Rio, se destaca no fundo da imagem. Vale destacar que a atriz já tinha sinalizado interesse em voltar ao folhetins no final do ano passado.

Isis chegou a abrir uma caixinha de perguntas em sem Instagram e respondeu a um seguidor que a questionou sobre a possibilidade de fazer uma nova novela. “Tudo é questão de oportunidades. [Atuar em novelas] Nunca está fora do meu radar”, afirmou.

A decisão pode ser uma virada de chave na carreira de Isis Valverde que afirmou em julho de 2023 que não pretendia mais trabalhar com novelas. Ao interagir com seguidores no Instagram, a artista explicou que preferia se dedicar a projetos mais curtos, como filmes e séries, após encerrar seu contrato de 17 anos com a TV Globo.

O último trabalho da atriz foi em “Amor de Mãe” (2019-2021) durante a pandemia. Em 2022, a atriz optou por não renovar seu contrato com a emissora e investir nos streaming.

Entre os trabalhos de Isis mais recentes no streaming estão “Quarto do Pânico” (2026), no Globoplay, “Maria e o Cangaço” (2025), na Disney+ e “Código Alarum” (2025), filme de ação internacional em que atua ao lado de Scott Eastwood e Sylvester Stallone, disponível no Telecine e Globoplay.

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