Isis Valverde é indicada a prêmio de pior atriz coadjuvante e quebra o silêncio

Atriz recebeu duras críticas por ‘Código Alarum’

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 22:26

Isis Valverde em 'Código Alarum'
Isis Valverde em 'Código Alarum' Crédito: Divulgação

A atriz Isis Valverde foi indicada ao prêmio Framboesa de Ouro como pior atriz coadjuvante, após a divulgação da comissão de premiação nesta quarta-feira (21), pelo papel de Bridgette Rosseau no filme “Código Alarum”, que recebeu diversas críticas.

O Framboesa de Ouro é uma premiação satírica que propõe uma “homenagem” às piores produções do ano no cinema. Além da brasileira, o criticado longa rendeu indicações de pior ator coadjuvante e pior ator para Sylvester Stallone e Scott Eastwood.

“Alarum” é um filme de ação e espionagem sobre Joe e Lara, ex-agentes secretos que se aposentam para viverem isolados, mas tem a paz destruída quando um avião cai, revelando um disco rígido com informações cruciais, e se tornam alvos de várias agências em uma perseguição internacional, sendo forçados a reviver suas habilidades para sobreviver e desvendar uma conspiração.

Pronunciamento de Isis Valverde

A atriz que está de férias, revelou como recebeu a indicação. “O prêmio-paródia é famoso pelo humor e pela sátira, e eu só consigo levar na brincadeira. Estou competindo com ninguém menos que Robert De Niro”, disse em entrevista à coluna Lucas Pasin, do Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO.

A atriz ainda citou outros nomes da lista: “Vi também que a Natalie Portman está na lista, que eu amo e sou apaixonada. O [Francis Ford] Coppola foi eleito por eles, no ano passado, como o pior diretor. Quando vi os nomes, falei: ‘peraí, gente, que estranho!’. E, depois, descobri ser um prêmio-sátira e levei na brincadeira também”, afirmou a atriz.

Por que ‘Código Alarum’ recebeu tantas críticas?

O filme recebeu duras críticas por causa de uma combinação de fatores técnicos, roteiro fraco e atuações pouco convincentes, sendo considerado por muitos como um dos piores filmes de ação do ano.

Os principais motivos para crítica são o roteiro apontado como o maior problema, com uma trama cheia de furos, sem coerência e clichês exagerados. Além de baixa qualidade técnica, como a fotografia em tons cinzas e desfocados. Os efeitos visuais também foram considerados inautênticos.

Nem a presença de grandes nomes de Hollywood como Sylvester Stallone foram capazes de salvar a produção. O ator teve uma participação limitada, o que frustrou o público, e seu personagem também parecia deslocado na trama. A brasileira Isis Valverde, em sua estreia internacional, também foi alvo de críticas, o que rendeu sua indicação ao Framboesa de Ouro.

As cenas de ação pouco interessantes também foram pontos de críticas. Apesar do filme ser de ação, as cenas foram descritas como lentas, com falta de tensão e incapazes de empolgar. Além disso, também foram pontuadas controvérsias na produção. Houveram relatos de problemas nos bastidores envolvendo o pagamento de cachês, com um valor alto pago a Stallone por pouco tempo de trabalho, o que afetou a produção.

