Isis Valverde é indicada a prêmio de pior atriz coadjuvante e quebra o silêncio

Atriz recebeu duras críticas por ‘Código Alarum’

Felipe Sena

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 22:26

Isis Valverde em 'Código Alarum' Crédito: Divulgação

A atriz Isis Valverde foi indicada ao prêmio Framboesa de Ouro como pior atriz coadjuvante, após a divulgação da comissão de premiação nesta quarta-feira (21), pelo papel de Bridgette Rosseau no filme “Código Alarum”, que recebeu diversas críticas.

O Framboesa de Ouro é uma premiação satírica que propõe uma “homenagem” às piores produções do ano no cinema. Além da brasileira, o criticado longa rendeu indicações de pior ator coadjuvante e pior ator para Sylvester Stallone e Scott Eastwood.

“Alarum” é um filme de ação e espionagem sobre Joe e Lara, ex-agentes secretos que se aposentam para viverem isolados, mas tem a paz destruída quando um avião cai, revelando um disco rígido com informações cruciais, e se tornam alvos de várias agências em uma perseguição internacional, sendo forçados a reviver suas habilidades para sobreviver e desvendar uma conspiração.

Pronunciamento de Isis Valverde

A atriz que está de férias, revelou como recebeu a indicação. “O prêmio-paródia é famoso pelo humor e pela sátira, e eu só consigo levar na brincadeira. Estou competindo com ninguém menos que Robert De Niro”, disse em entrevista à coluna Lucas Pasin, do Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO.

A atriz ainda citou outros nomes da lista: “Vi também que a Natalie Portman está na lista, que eu amo e sou apaixonada. O [Francis Ford] Coppola foi eleito por eles, no ano passado, como o pior diretor. Quando vi os nomes, falei: ‘peraí, gente, que estranho!’. E, depois, descobri ser um prêmio-sátira e levei na brincadeira também”, afirmou a atriz.

Por que ‘Código Alarum’ recebeu tantas críticas?

O filme recebeu duras críticas por causa de uma combinação de fatores técnicos, roteiro fraco e atuações pouco convincentes, sendo considerado por muitos como um dos piores filmes de ação do ano.

Os principais motivos para crítica são o roteiro apontado como o maior problema, com uma trama cheia de furos, sem coerência e clichês exagerados. Além de baixa qualidade técnica, como a fotografia em tons cinzas e desfocados. Os efeitos visuais também foram considerados inautênticos.

Nem a presença de grandes nomes de Hollywood como Sylvester Stallone foram capazes de salvar a produção. O ator teve uma participação limitada, o que frustrou o público, e seu personagem também parecia deslocado na trama. A brasileira Isis Valverde, em sua estreia internacional, também foi alvo de críticas, o que rendeu sua indicação ao Framboesa de Ouro.