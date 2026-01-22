Quatro pessoas ficam presas em elevador da nova Rodoviária de Salvador por mais de 20 minutos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maria Raquel Brito
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 17:17
Quatro pessoas ficaram presas no elevador da nova Rodoviária de Salvador, em Águas Claras, na manhã desta quinta-feira (22). Elas ficaram no equipamento por mais de 20 minutos.
Tereza Carvalho, de 70 anos, conta que ela e a irmã quase perderam o ônibus por conta do contratempo. Elas foram até o segundo andar comprar as passagens e preferiram ir de elevador por conta das bagagens. A subida, segundo ela, foi tranquila. Na descida, já com outras duas pessoas no elevador – sendo uma delas a ascensorista –, o equipamento travou.
Nova Rodoviária de Salvador
“O elevador travou, a porta não abriu. A ascensorista se comunicou com as pessoas [da rodoviária], dizendo que a porta não estava abrindo, o elevador subiu de novo, voltou para o segundo andar, tornou a descer e a porta não abriu. Aí teve que descer para o térreo, nós saímos e pegamos a escada para subir de novo e chegar no embarque”, diz.
A nova rodoviária de Salvador foi inaugurada nesta terça-feira (20), após dois anos de atraso. Na inauguração, dois detalhes chamaram a atenção dos passageiros. Um foi o fato de que as portas do espaço foram abertas com a escada rolante sem funcionar, porque o funcionário encarregado pelo equipamento esqueceu as chaves.
Outro ponto percebido foi a falta de tomadas no local. “Não tem uma, esqueceram de colocar, foi? Vou carregar meu celular como?”, perguntou a passageira Andresa Souza enquanto esperava seu ônibus na quarta-feira (20). A essa lista, Tereza Carvalho adiciona outra reclamação: “para o tamanho da rodoviária, o elevador é minúsculo”, afirma.