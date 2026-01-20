TRANSPORTE

Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave

Terminal rodoviário em Águas Claras começou a funcionar nesta terça-feira (20)

Millena Marques

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 08:59

Nova rodoviária de Salvador Crédito: Manu Dias/GOVBA

A nova Rodoviária de Salvador foi inaugurada nesta terça-feira (20) após dois anos de atraso. Um detalhe chamou atenção dos passageiros durante a inauguração: as portas do espaço foram abertas com a escada rolante sem funcionar. Isso porque o funcionário encarregado pelo equipamento esqueceu as chaves.

"Quero pedir desculpas publicamente. Com ontem foi a inauguração, depois, a gente fez uma tropa de guerra para fazer a limpeza e tudo mais. O encarregado que tinha a chave da escada dormiu, que saiu 4h da manhã, e foi acordado agora para vir para cá imediatamente. Eu peço desculpas, mas tudo vai regularizar nas próximas horas", disse o presidente da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart), Eduardo Pedreira, à TV Bahia. O equipamento voltou a funcionar por volta das 7h30 desta manhã.

O terminal rodoviário é integrado à Estação Águas Claras do metrô, a um terminal de ônibus com 10 linhas metropolitanas e diversas linhas urbanas, além de concentrar 363 linhas rodoviárias intermunicipais. Futuramente, o equipamento também contará com integração ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que está em fase de obras.

Com área total de 127.235 metros quadrados, o terminal dispõe de 41 plataformas de embarque, 24 de desembarque e 34 áreas destinadas ao estacionamento de veículos operacionais. O espaço conta ainda com salas VIP, estacionamento com 847 vagas - sendo 711 rotativas -, pontos comerciais e uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).