FOTOS: relembre como era a primeira rodoviária de Salvador, na Sete Portas

Millena Marques
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 06:00
Idealizada pelos arquitetos Diógenes Rebouças e Assis Reis, a primeira rodoviária de Salvador funcionou na Rua Cônego Pereira, no bairro das Sete Portas, entre 1959 e 1974, ano em que foi a inaugurado o terminal rodoviário da Avenida ACM. É nesse período que a cidade começa a passar por transformações importantes no aspecto urbano e social.
A Rodoviária Armando Viana de Castro foi construída em Sete Portas por um motivo estratégico: a população da cidade estava majoritariamente concentrada no centro e nas intermediações. Quem diz isso é o historiador Rafael Dantas, professor e historiador formado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba).
Rodoviária Armando Viana de Castro
“Um local estratégico nos arredores da limitação do Centro Histórico de Salvador, mas já com uma conexão para outros caminhos, porque a Sete Portas está conectada com o Vale de Nazaré, com aquela região que dá ligação para a Baixa de Quintas, com Rótula do Abacaxi e, obviamente, dá caminhos para a Baixa dos Sapateiros, onde já tinha uma espécie de terminal rodoviário”, explicou.
Em relação à estrutura arquitetônica, o terminal de Sete Portas era similar à rodoviária da ACM, ambas em concreto. A do centro, no entanto, tinha uma estrutura sofisticada, que foi desmontada com algumas reformas condizentes os caminhos arquitetônicos de Salvador a partir dos anos 60.
“Não temos mais uma obra modernista, temos uma obra com outras linhas mais arrojadas em respeito com o entorno, já que estamos falando de um local com forte impacto histórico-patrimonial”, continua Dantas. De um lado, havia a região do Carmo. Do outro, a Baixa de Sapateiros.
Nas décadas seguintes, Salvador passa por um processo de reestruturação ainda mais intenso, com a consolidação das avenidas de vale construídas levando esse grosso de movimentação para o miolo da cidade. “Nos anos 70, a nova rodoviária é inaugurada na região do Iguatemi e, em seguida, o Shopping Iguatemi. Salvador em desenvolvimento crescente, um aumento populacional significativo e novos caminhos que começam a ser construídos”, pontua Dantas.
A nova Rodoviária da Bahia, localizada no bairro de Águas Claras, em Salvador, começa a operar na terça-feira (20). Com isso, os ônibus que estiverem em deslocamento para a capital baiana a partir da 0h desse dia já deverão se dirigir ao novo terminal.
A nova Rodoviária da Bahia é integrada à Estação Águas Claras do metrô, a um terminal de ônibus com 10 linhas metropolitanas e diversas linhas urbanas, além de concentrar 363 linhas rodoviárias intermunicipais. Futuramente, o equipamento também contará com integração ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que está em fase de obras.
Veja como está ficando a Nova Rodoviária de Salvador
Com área total de 127.235 metros quadrados, o terminal dispõe de 41 plataformas de embarque, 24 de desembarque e 34 áreas destinadas ao estacionamento de veículos operacionais. O espaço conta ainda com salas VIP, estacionamento com 847 vagas - sendo 711 rotativas -, pontos comerciais e uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).
A nova Rodoviária da Bahia está localizada às margens da BR-324, no bairro de Águas Claras, com acesso pela Via 29 de Março, ao lado da estação de metrô.