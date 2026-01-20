HISTORIA

FOTOS: relembre como era a primeira rodoviária de Salvador, na Sete Portas

Rodoviária Armando Viana de Castro funcionava na Rua Cônego Pereira

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 06:00

Idealizada pelos arquitetos Diógenes Rebouças e Assis Reis, a primeira rodoviária de Salvador funcionou na Rua Cônego Pereira, no bairro das Sete Portas, entre 1959 e 1974, ano em que foi a inaugurado o terminal rodoviário da Avenida ACM. É nesse período que a cidade começa a passar por transformações importantes no aspecto urbano e social.

A Rodoviária Armando Viana de Castro foi construída em Sete Portas por um motivo estratégico: a população da cidade estava majoritariamente concentrada no centro e nas intermediações. Quem diz isso é o historiador Rafael Dantas, professor e historiador formado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba).

“Um local estratégico nos arredores da limitação do Centro Histórico de Salvador, mas já com uma conexão para outros caminhos, porque a Sete Portas está conectada com o Vale de Nazaré, com aquela região que dá ligação para a Baixa de Quintas, com Rótula do Abacaxi e, obviamente, dá caminhos para a Baixa dos Sapateiros, onde já tinha uma espécie de terminal rodoviário”, explicou.

Em relação à estrutura arquitetônica, o terminal de Sete Portas era similar à rodoviária da ACM, ambas em concreto. A do centro, no entanto, tinha uma estrutura sofisticada, que foi desmontada com algumas reformas condizentes os caminhos arquitetônicos de Salvador a partir dos anos 60.

“Não temos mais uma obra modernista, temos uma obra com outras linhas mais arrojadas em respeito com o entorno, já que estamos falando de um local com forte impacto histórico-patrimonial”, continua Dantas. De um lado, havia a região do Carmo. Do outro, a Baixa de Sapateiros.

Nas décadas seguintes, Salvador passa por um processo de reestruturação ainda mais intenso, com a consolidação das avenidas de vale construídas levando esse grosso de movimentação para o miolo da cidade. “Nos anos 70, a nova rodoviária é inaugurada na região do Iguatemi e, em seguida, o Shopping Iguatemi. Salvador em desenvolvimento crescente, um aumento populacional significativo e novos caminhos que começam a ser construídos”, pontua Dantas.

Rodoviária de Águas Claras

A nova Rodoviária da Bahia, localizada no bairro de Águas Claras, em Salvador, começa a operar na terça-feira (20). Com isso, os ônibus que estiverem em deslocamento para a capital baiana a partir da 0h desse dia já deverão se dirigir ao novo terminal.

A nova Rodoviária da Bahia é integrada à Estação Águas Claras do metrô, a um terminal de ônibus com 10 linhas metropolitanas e diversas linhas urbanas, além de concentrar 363 linhas rodoviárias intermunicipais. Futuramente, o equipamento também contará com integração ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que está em fase de obras.

Com área total de 127.235 metros quadrados, o terminal dispõe de 41 plataformas de embarque, 24 de desembarque e 34 áreas destinadas ao estacionamento de veículos operacionais. O espaço conta ainda com salas VIP, estacionamento com 847 vagas - sendo 711 rotativas -, pontos comerciais e uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).