Salas VIP, reconhecimento facial, 260 lojas: conheça a estrutura da nova Rodoviária de Salvador

Mudança acontece a partir desta terça-feira (20)

Carol Neves

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 12:52

Nova rodoviária de Salvador Crédito: Manu Dias/GOVBA

A nova Rodoviária de Salvador começa a operar nesta terça-feira (20) e já chega com a promessa de mudar a lógica do transporte intermunicipal e interestadual na capital baiana. Localizado às margens da BR-324, no bairro de Águas Claras, o terminal foi projetado para funcionar em grande escala, com estrutura maior que o atual terminal.

Com 127.235 metros quadrados de área total, sendo 42.377 m² de área construída, o equipamento foi dimensionado para receber mais de 20 mil passageiros e cerca de 1 mil ônibus por dia. A expectativa do governo do Estado é que aproximadamente 39 mil pessoas circulem diariamente pelo espaço, com crescimento médio estimado em 4% ao ano após o primeiro ano de funcionamento.

O terminal conta com 41 plataformas de embarque, 24 de desembarque e 34 destinadas a veículos em estoque, além de um estacionamento com 847 vagas para carros. Ao todo, a rodoviária abriga 260 espaços comerciais, com serviços variados para atender passageiros e acompanhantes.

Integração e espaços VIP

Um dos principais diferenciais da nova estrutura é a integração com outros modais de transporte. A rodoviária está conectada diretamente à Estação Águas Claras do metrô, a um terminal de ônibus com 10 linhas metropolitanas e diversas linhas urbanas, e vai concentrar 363 linhas intermunicipais rodoviárias. No futuro, o espaço também será ligado ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) da Avenida 29 de Março, que ainda está em obras.

Entre as novidades, estão nove salas VIP, operadas por empresas de ônibus que atuam no terminal. Os espaços devem oferecer mais conforto especialmente em períodos de alta demanda, como feriados prolongados e festas tradicionais.

Cada empresa de ônibus terá sua própria sala VIP, nos moldes do que já acontece em aeroportos. O acesso vai depender das regras adotadas por cada companhia.

Além das áreas exclusivas, a rodoviária reúne praça de alimentação, lotérica, farmácia, clínicas e uma unidade do SAC, que permitirá a emissão de documentos e o acesso a serviços de cidadania dentro do próprio terminal.

Na área de segurança, o equipamento contará com câmeras de reconhecimento facial, integradas ao sistema de vigilância da Polícia Militar, com policiamento 24 horas e atuação alinhada ao planejamento regional de segurança pública.