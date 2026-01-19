SALVADOR

Estação de metrô vai mudar de nome após inauguração da nova rodoviária

Objetivo é alterar nomenclatura para não confundir passageiros

Esther Morais

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 12:26

Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

A estação Rodoviária, da Linha 2 do Metrô Bahia, vai mudar de nome a partir desta terça-feira (20). A alteração tem como objetivo evitar confusão entre os passageiros após a inauguração da nova Rodoviária da Bahia.

Atualmente, a estação está localizada nas proximidades da rodoviária antiga, na Avenida ACM. Com a mudança do terminal rodoviário, a estação passará a se chamar Estação Iguatemi.

A previsão ainda é que a Estação Águas Claras, na Linha 1 do metrô, passe a se chamar Estação Rodoviária, por estar integrada ao novo terminal. A nova Rodoviária da Bahia começa a operar nesta terça-feira (20) e contará com diversas opções de acesso.

Para quem utiliza aplicativos de transporte, como Uber e 99, a localização do novo terminal já está disponível nas plataformas. Também será possível chegar ao local por meio do metrô e de ônibus.

O novo terminal é integrado à Estação Águas Claras do metrô e a um terminal de ônibus com 10 linhas metropolitanas, além de diversas linhas urbanas. O espaço também concentrará 363 linhas rodoviárias intermunicipais. Futuramente, o equipamento contará ainda com integração ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que está em fase de obras.

Com área total de 127.235 metros quadrados, a nova Rodoviária da Bahia dispõe de 41 plataformas de embarque, 24 de desembarque e 34 áreas destinadas ao estacionamento de veículos operacionais. O espaço conta ainda com salas VIP, estacionamento com 847 vagas - sendo 711 rotativas -, pontos comerciais e uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).