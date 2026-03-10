Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Um sinal poderoso do Universo chega para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (10 de março) e transforma completamente a forma como enxergam o amor

Percepções inesperadas sobre sentimentos, relações e escolhas emocionais ajudam alguns signos a enxergar o amor com mais clareza

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de março de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 10 de março, pode trazer revelações importantes para alguns signos do zodíaco. Certas situações passam a fazer mais sentido, especialmente quando o assunto envolve sentimentos, confiança e vínculos afetivos. Pequenos acontecimentos ou conversas podem funcionar como sinais claros de que algo está mudando, abrindo espaço para transformações profundas na forma de amar e se relacionar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Hoje (10 de março), mudanças inesperadas pedem flexibilidade e fazem os signos repensarem seus planos

Hoje (10 de março), mudanças inesperadas pedem flexibilidade e fazem os signos repensarem seus planos

Imagem - Ressaca do eclipse atinge todos os signos nesta semana e traz confusão, revelações e reencontros marcantes

Ressaca do eclipse atinge todos os signos nesta semana e traz confusão, revelações e reencontros marcantes

Imagem - O dia da sorte para cada signo nesta semana (entre 9 e 15 de março) pode trazer a virada que você estava esperando

O dia da sorte para cada signo nesta semana (entre 9 e 15 de março) pode trazer a virada que você estava esperando

Touro: Um sinal importante faz você reconsiderar planos que estavam quase sendo abandonados. Em vez de começar tudo do zero, você percebe que algumas coisas só precisam de ajustes para funcionar melhor. Essa nova perspectiva pode trazer resultados positivos, inclusive nas relações.

Dica cósmica: Mudanças nem sempre significam deixar tudo para trás.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
1 de 10
Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Virgem: Uma percepção forte pode mudar a forma como você enxerga o amor. Algo que antes parecia confuso ou distante começa a fazer sentido, quase como se uma verdade estivesse finalmente vindo à tona. Esse momento traz a chance de experimentar sentimentos de forma mais livre, sem as barreiras que você mesmo criou.

Dica cósmica: Às vezes, aceitar o que se sente é o primeiro passo para transformar tudo.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
1 de 10
Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Escorpião: Um momento de clareza ajuda você a perceber quem realmente está ao seu lado. Relações que sempre demonstraram lealdade ganham ainda mais valor, enquanto outras podem começar a perder espaço na sua vida. Esse processo de seleção emocional pode ser intenso, mas também muito libertador.

Dica cósmica: Valorize quem sempre mostrou que merece confiança.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
1 de 10
Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Aquário: Uma verdade pode surgir de forma inesperada e mudar sua forma de pensar sobre o amor. O que antes parecia complicado ou confuso começa a ganhar um novo significado. Em vez de resistir à mudança, você sente vontade de explorar novas possibilidades emocionais.

Dica cósmica: Quando a verdade aparece, ela também abre caminhos.

Viagens que são a cara de Aquário

São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Inovação social e cultural por Shutterstock
Amsterdã (Holanda) – Estilo de vida diferente por Shutterstock
Reykjavík (Islândia) – Paisagens únicas e modernidade por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura única e visão futurista por Shutterstock
San Francisco (EUA) – Tecnologia e diversidade por Shutterstock
Tallinn (Estônia) – Sociedade digital e inovação urbana por Shutterstock
Joinville (SC) – Urbanismo funcional e perfil tecnológico por Shutterstock
Recife (PE) – Cultura, tecnologia e criatividade por Shutterstock
Belém (PA) – Mistura cultural e identidade forte por Shutterstock
1 de 10
São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock

Tags:

Signo Touro Virgem Escorpião Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

Mais recentes

Imagem - Atiradora ameaçou Rihanna antes de disparar mais de 10 tiros contra casa da cantora; veja o que ela disse

Atiradora ameaçou Rihanna antes de disparar mais de 10 tiros contra casa da cantora; veja o que ela disse
Imagem - Psicoterapeuta faz alerta: 'criança não para de chorar porque está bem, mas porque aprendeu que ninguém vai ajudá-la'

Psicoterapeuta faz alerta: 'criança não para de chorar porque está bem, mas porque aprendeu que ninguém vai ajudá-la'
Imagem - Tarot aponta virada no destino de alguns signos nesta terça (10)

Tarot aponta virada no destino de alguns signos nesta terça (10)

MAIS LIDAS

Imagem - Frente fria com chuva forte, acima do normal, avança para novo estado nesta segunda (9)
01

Frente fria com chuva forte, acima do normal, avança para novo estado nesta segunda (9)

Imagem - Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês
02

Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês

Imagem - 60 km/h: veja quais avenidas de Salvador podem ter redução da velocidade máxima
03

60 km/h: veja quais avenidas de Salvador podem ter redução da velocidade máxima

Imagem - Baiano vencedor do prêmio de R$ 1,8 milhão da Lotofácil pagou R$ 3,50 na aposta
04

Baiano vencedor do prêmio de R$ 1,8 milhão da Lotofácil pagou R$ 3,50 na aposta