Climão! Amigo de Ana Castela alfineta Virginia em publicação; saiba detalhes

Odorico Reis publicou vídeo ao lado de Ana Castela no Instagram

Felipe Sena

Publicado em 11 de março de 2026 às 22:12

Amigo de Ana Castela alfinetou influenciadora após 'treta da maquiagem' Crédito: Reprodução | Instagram

Um novo desdobramento da polêmica envolvendo Ana Castela e Virginia ganhou um novo capítulo. Desta vez, um dos melhores amigos de Ana Castela, Odorico Reis, publicou um vídeo da artista que gerou debate entre os internautas.

Na quarta-feira (11), o influenciador publicou um conteúdo em seu perfil no Instagram, com uma declaração, interpretada por muitos como uma indireta. No vídeo, ele aparece se maquiando enquanto escreve uma legenda exaltando a trajetória profissional da amiga.

Na publicação, Odorico Reis destacou várias conquistas alcançadas por Ana Castela nos últimos anos e enfatizou que ele permite que ela o maquie porque confia na amiga. "Só deixo me maquiar por quem brilha em tudo! Tipo quem já foi embaixadora de Barretos, atuou na novela, cantou o hino na NFL, foi indicada ao Grammy Latino e ganhou, apresentou no especial de fim de ano, fez as crianças amarem o chapéu e que trabalha igual um trator em tempo de colheita! Maquiagem é amor, e eu confio em quem admiro.", escreveu o influenciador.

A polêmica começou após Virginia publicar um vídeo maquiando a filha Maria Flor, e os seguidores a interpretarem como uma suposta indireta para a ex de Zé Felipe.

Na gravação publicada nos Stories do Instagram, Virginia diz que a filha pediu para que ela a maquiasse. “ Estou aqui agora, maquiando a Flor de novo. Ela ficou se sentindo muito linda hoje cedo. Pediu pra eu maquiar ela igual. Linda demais da conta”, diz Virginia.

“Ou você vai deixar outra pessoa te maquiar? A mamãe sabe maquiar, né?”, continua a influenciadora. “Não, só a mamãe agora”, afirma Maria Flor.

O vídeo aparece após Ana Castela ter publicado um vídeo maquiando a criança há alguns dias, na fazenda de Leonardo. Enquanto Ana Castela estava em um relacionamento com Zé Felipe, a situação não gerava desconforto.