TRETA DA MAQUIAGEM

Virginia posta vídeo com Maria Flor e provoca: ‘Só a mamãe pode maquiar’; entenda polêmica envolvendo Ana Castela e Zé Felipe

Influenciadora publicou vídeo que foi interpretado por seguidores como indireta para Ana Castela

Felipe Sena

Publicado em 11 de março de 2026 às 17:38

Influenciadora e ex-casal estão envolvidos em treta Crédito: Reprodução | Instagram

Uma polêmica envolvendo Virginia, Ana Castela e Zé Felipe ganhou holofotes nas redes sociais. Tudo começou após Virginia publicar um vídeo maquiando a filha Maria Flor, e os seguidores a interpretarem como uma suposta indireta para a ex de Zé Felipe.

Na gravação publicada nos Stories do Instagram, Virginia diz que a filha pediu para que ela a maquiasse. “ Estou aqui agora, maquiando a Flor de novo. Ela ficou se sentindo muito linda hoje cedo. Pediu pra eu maquiar ela igual. Linda demais da conta”, diz Virginia.

Filhos de Virginia e Zé Felipe 1 de 18

“Ou você vai deixar outra pessoa te maquiar? A mamãe sabe maquiar, né?”, continua a influenciadora. “Não, só a mamãe agora”, afirma Maria Flor.

O vídeo aparece após Ana Castela ter publicado um vídeo maquiando a criança há alguns dias, na casa de Zé Felipe. Enquanto Ana Castela estava em um relacionamento com Zé Felipe, a situação não gerava desconforto.

No entanto, de acordo com o portal LeoDias, pessoas próximas a Virginia que foram ouvidas explicaram que o desconforto estaria ligado ao fato de a cantora não fazer mais parte do convívio cotidianos das crianças e reapareceu publicamente ao lado delas, já que a cantora se separou do sertanejo. Ana Castela não comentou sobre a polêmica nas redes sociais.

Posicionamento de Zé Felipe

Na manhã de quarta-feira (11), Zé Felipe usou as redes sociais para comentar a recente repercussão envolvendo o estado de saúde de seus filhos, e ainda abordou outra polêmica que ganhou força na internet na noite desta terça-feira (10).

“Ó vamos lá, aconteceu uma situação ontem também sobre aquele negócio da maquiagem lá da mãe das crianças, que eu não acho errado, eu concordo. Eu acho que quando tem alguma coisa nos incomoda, tem que ser falado, não diretamente aqui, porque tem muita gente que não tem nada a ver com isso, entende? Que é só para colocar gasolina na fogueira”, comentou.

“Assim como tem coisas que eu errei de ter me incomodado e não ter falado, mas tudo agora vai ser falado, não diretamente aqui, mas será falado. Mas vamos para cima. Deus é bom o tempo todo”, finalizou.

Cancelamento de viagem e saúde das crianças

Virginia teve que cancelar mais uma viagem que faria para Madri, onde mora seu noivo, o jogador do Real Madrid, Vini Jr., porque na madrugada de segunda-feira (9), os filhos do casal passaram mal, o que gerou uma série de comentários e suposições nas redes sociais sobre o que teria provocado o problema. O cantor, contudo, afirmou que se tratou apenas de um quadro leve.

A influenciadora havia retornado recentemente da Europa. Virginia estava em Madri até a última quinta-feira (5), quando seguiu para Paris, na França, para acompanhar pela primeira vez a Semana de Moda, comparecendo ao desfile da grife francesa Balenciaga. A influenciadora voltou ao Brasil no domingo (8).

Exposição infantil nas redes sociais

A polêmica acendeu um debate muito importante sobre exposição infantil nas redes sociais. A declaração de Virginia chegou a virar piada entre seguidores nas redes sociais, já que a influenciadora publica vários vídeos, fotos e a rotina das filhas nas redes.

“Não gosto que exponham meus filhos” corta pra todos os amigos da Virgínia expondo as crianças toda hora. Sem contar que agora toda hora taca os filhos em casa e colo de estranhos (afinal amigos e família de Vini são estranhos das crianças)”, escreveu uma seguidora em uma publicação no Instagram.

“Só o Lucas Guedes que pode, gente”, escreveu outra, se referindo a um dos melhores amigos de Virginia, que faz parte do convívio dela.