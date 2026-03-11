Acesse sua conta
O que significa a frase 'Hakuna Matata', a expressão africana que foi catapultada para o mundo no clássico filme O Rei Leão

Expressão famosa do filme O Rei Leão tem origem no idioma suaíli e carrega uma filosofia de vida africana baseada em tranquilidade e aceitação diante dos problemas

  Bianca Hirakawa
  Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 11 de março de 2026 às 21:30

Muito usada no leste da África, “Hakuna Matata” significa literalmente “não há problemas” e representa uma forma cultural de lidar com desafios com mais leveza e equilíbrio Crédito: Reprodução/ Youtube

Uma expressão curta, mas carregada de significado, ficou conhecida no mundo inteiro graças ao cinema. Apesar de muitas pessoas associarem a frase apenas a uma música divertida de animação, sua origem é muito mais antiga e está ligada a uma filosofia cultural profunda do leste da África.

A expressão Hakuna Matata, popularizada pelo filme O rei leão, nasceu no idioma suaíli e representa uma forma de encarar a vida com mais tranquilidade e aceitação diante dos desafios.

O que significa “Hakuna Matata” no suaíli

No idioma suaíli, muito falado em países da África Oriental, a expressão tem um significado bastante direto.

  • Hakuna significa 'não existe' ou 'não há'
  • Matata se refere a problemas, dificuldades ou complicações

Juntas, as palavras formam uma frase que pode ser traduzida como 'não há problemas' ou 'não se preocupe'. No cotidiano de países da África, a expressão é usada como uma forma de transmitir tranquilidade, acolhimento e paz nas interações sociais.

Mais do que uma simples frase, ela reflete uma mentalidade cultural baseada em:

  • Leveza diante das dificuldades
  • Valorização da harmonia social
  • Convivência com menos tensão
  • Aceitação do que não pode ser controlado

Para muitos falantes nativos, dizer 'Hakuna Matata' é uma maneira de reafirmar que a calma deve prevalecer sobre o estresse do dia a dia.

Uma filosofia cultural antiga

Apesar de ter se tornado famosa internacionalmente apenas nas últimas décadas, alguns turistas que visitam a região costumam ouvir a frase com frequência, muitas vezes como um convite informal para relaxar e aproveitar o momento.

Essa visão de mundo incentiva as pessoas a focarem no presente, deixando de lado preocupações excessivas com situações futuras que ainda não podem ser resolvidas.

Por que a frase virou um estilo de vida

Nos últimos anos, muitas pessoas passaram a adotar a expressão como uma espécie de mantra cotidiano. A ideia central é simples: reduzir a carga de preocupações desnecessárias e viver com mais consciência do presente.

Entre os benefícios associados a essa mentalidade estão:

  • Redução do estresse psicológico
  • Maior atenção ao momento presente
  • Melhora na qualidade do sono
  • Fortalecimento da resiliência emocional
  • Aumento da sensação de bem-estar

O papel do cinema na popularização

A expressão ganhou fama mundial após aparecer no filme O rei leão, lançado em 1994 pela The Walt Disney Company. Na história, os personagens Timão e Pumba apresentam a frase como um estilo de vida despreocupado e livre de responsabilidades.

A animação ajudou a transformar a expressão em um fenômeno cultural global. Desde então, ela passou a aparecer em músicas, tatuagens, produtos e diversas referências da cultura pop.

Ao mesmo tempo, o sucesso também abriu discussões sobre apropriação cultural, já que alguns estudiosos defendem que o significado original da expressão pode ser simplificado quando é usado fora de seu contexto cultural.

O que dizem os dicionários

Hoje, 'Hakuna Matata' também aparece em registros formais da língua inglesa. O termo foi incluído em dicionários internacionais, como os publicados pela Oxford University Press.

Mesmo com sua popularização global, linguistas destacam que o termo continua sendo uma importante herança cultural do leste africano, carregando valores sociais e históricos que vão muito além do entretenimento.

