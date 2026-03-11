Acesse sua conta
Virginia usa relógio de mais de R$ 400 mil para assistir o jogo de Vini Jr.

Influenciadora acompanhou vitória do Real Madrid sobre o Manchester City

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de março de 2026 às 21:18

Virginia usou artigo luxo em comemoração
Virginia usou artigo luxo em comemoração Crédito: Reprodução | Instagram

Mais um clique de Virginia chamou atenção nas redes sociais. A influenciadora que acompanhou a vitória do Real Madrid, time que o seu amor, Vini Jr. faz parte, por 3 a 0 sobre o Manchester City, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (11).

No entanto, o que chamou atenção na publicação foi um artigo de luxo. No post, Virginia está usando um relógio de R$ 448 mil. O relógio é um modelo mini Baignoire, de Cartier, grife francesa. O relógio é produzido em ouro branco e cravejado em 52 diamantes, totalizando cinco quilates.

Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram

O Cartier Baignoire é um relógio de luxo icônico, criado em 1912 e formalizado em 1958, reconhecido por caixa oval cintilante e design refinado. Atemporal, é frequentemente usado como uma joia, com características como ponteiros em forma de espada azulados e coroa com safira.

“Champion League day. Boa sorte, meu amor, sempre torcendo por você”, escreveu a empresária, que usa uma camisa do Real Madrid, uma jaqueta Balenciaga, mesma marca que compareceu ao desfile na Paris Fashion Week e um boné com o número 7, utilizado pelo namorado.

Virginia recebeu flores de Vini Jr. por Reprodução/Instagram

Virginia foi ao jogo do Real Madrid acompanhada dos amigos Hebert Gomes, Nikolas Miguel, Duda Freire e Samara Pink, que também é sua sócia na WePink.

