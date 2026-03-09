Acesse sua conta
Após treta, Virginia Fonseca revela se encontrou Bruna Biancardi em Paris: 'Foi o Vini Jr. que organizou'

Influenciadoras jantaram no mesmo restaurante na capital francesa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de março de 2026 às 10:53

Virginia Fonseca e Bruna Biancardi
Virginia Fonseca e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca e Bruna Biancardi chamaram atenção após jantarem no mesmo restaurante em Paris, na semana passada. As duas influenciadoras, que já protagonizaram uma treta no passado envolvendo Neymar, surgiram no sofisticado Siena Paris na última sexta-feira (6) e logo movimentaram rumores de um suposto encontro. A namorada de Vini Jr., porém, negou a informação.

A loira confirmou ter jantado no local, mas disse não ter falado com Bruna e garantiu que só descobriu que a companheira de Neymar estava lá posteriormente, por meio de sites que divulgaram a notícia.

"Não [nos encontramos]. Acabei vendo pelos sites que ela estava lá, mas a gente estava em uma salinha reservada e, inclusive, foi o Vini Jr. que organizou para a gente", disse, em entrevista ao portal LeoDias.

Segundo o site, Virginia e Bruna pediram exatamente o mesmo prato. Mas o clima das mesas era bem diferente. A esposa de Neymar permaneceu na área aberta, mantendo postura discreta e interagindo com os demais clientes do salão. Ela acompanhou a música ao vivo tocada ao violão, cantando discretamente algumas canções.

Já Virginia aproveitou um espaço exclusivo no restaurante, reservado apenas para convidados. Ela estava acompanhada de amigos em uma mesa ampla e com serviço personalizado de diversos garçons. Ela teria animado a noite cantando e dançando com os músicos, interpretando sucessos internacionais como “Shallow”, de Lady Gaga, e até colocando um batidão brasileiro para tocar. A celebração também teve velas pirotécnicas, conhecidas como "velas vulcão", espumantes e vinhos.

"Foi uma indicação do Vini, ele que organizou a salinha e a gente estava lá. Então, a gente não se viu e não se encontrou”, acrescentou Virginia ao portal LeoDias, sem dar mais detalhes sobre como está a relação com Biancardi depois que elas protagonizaram uma polêmica em setembro do ano passado.

Relembre a polêmica

Em setembro do ano passado, Leo Dias divulgou prints de uma conversa antiga entre Virginia e Neymar. A influenciadora teria ligado para o jogador durante a madrugada, para falar sobre o leilão anual promovido pelo atleta. A atitude, porém, incomodou Biancardi, que a questionou sobre o motivo de uma mulher - que até então era casada com Zé Felipe - estar ligando para outro homem também casado às 2h da manhã.

Virginia reconheceu que errou e admitiu ter tido uma atitude "sem noção". Mas Biancardi ainda reforçou: "Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo dentro da minha casa, inclusive. Bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet. Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim".

