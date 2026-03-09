QUE CONFUSÃO

Funcionária acusa marido de traição após compra duvidosa de Eliezer: 'Achei que tinha saído com outra mulher'; entenda

Influenciador gravou vídeo com a cozinheira explicando o que aconteceu

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de março de 2026 às 10:15

Eliezer gravou vídeo com Daí, sua funcionária, após problema com papel higiênico Crédito: Reprodução/Instagram

Eliezer quase causou a separação de uma funcionária após tentar economizar na compra de papel higiênico. A confusão foi relatada pelo ex-BBB nas redes sociais, em um vídeo ao lado da cozinheira, Daí. Eles explicaram que o equívoco começou porque o item deu uma reação alérgica na colaboradora, que desconfiou do marido.

"Daí, vou contar sua história. Comprei um papel higiênico X...", começou Eli, que rapidamente foi interrompido pela funcionária. "Papel higiênico X, não! Papel higiênico ruim", enfatizou ela. "Em minha defesa, eu não sabia que era ruim. Ele estava R$ 0,72 o rolo e a embalagem era bonitinha. Comprei esse papel higiênico e trouxe para casa", falou o ex-BBB.

Eliezer gravou vídeo com Daí, sua funcionária, após problema com papel higiênico 1 de 5

A cozinheira então explicou: "Fui usar o papel e fiquei assada". Ela explicou que teve uma irritação na partes íntimas e precisou ir ao médico. "Fui para saber o que era, porque achei que o meu marido tinha saído com outra mulher".

"Quando o marido dela chegou em casa, ela brigou com ele. Achou que o marido dela tinha pulado a cerca na rua e tinha passado alguma coisa pra ela. Coitado desse homem, não entendeu nada. Tomou a fama sem deitar na cama", completou Eli.

Viih Tube, Eliezer e os filhos 1 de 17

Daí contou que o médico receitou uma pomada, ela usou e melhorou a irritação. Mas voltou a ficar assada ao usar o papel novamente. "Tive que pedir desculpa para o marido, já estava brigada com ele há umas duas semanas. Não queria saber dele. Comprar um papel de R$ 0,72... estão vendo, né, gente? Um papel escuro. Foi reciclável não sei do quê", disparou ela.