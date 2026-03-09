Acesse sua conta
Ônibus da ex-BBB Flay se envolve em acidente; motociclista morre no local

Cantora e equipe tiveram apenas ferimentos leves

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de março de 2026 às 08:39

Flay
Flay Crédito: Reprodução/Instagram

O ônibus da cantora e ex-BBB Flay se envolveu em um acidente na madrugada de domingo (8), em uma rodovia nas proximidades de Condado, em Pernambuco. Um motociclista morreu no local. Segundo a artista, o condutor da moto estava sem capacete, invadiu a contramão e colidiu com o veículo. Flay e a equipe tiveram apenas ferimentos leves.

"Hoje vivemos um momento extremamente difícil e doloroso. Na madrugada de hoje, por volta das 3h50, o ônibus da minha equipe se envolveu em um acidente na rodovia, nas proximidades de Condado, em Pernambuco, enquanto seguia viagem após um show", iniciou a cantora.

"Uma motocicleta que trafegava em sentido contrário, ao se aproximar, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo da nossa equipe, fato que foi corroborado pelas autoridades policiais que atenderam a ocorrência. Consta também no registro que o condutor da motocicleta estava sem capacete no momento do acidente. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos", completou.

Flay disse que, apesar de sua equipe estar fisicamente bem, todos ficaram abalados com a situação. "Todos estão bem, embora muito abalados física e emocionalmente com o ocorrido. Pedimos compreensão e respeito neste momento tão delicado, principalmente à família que enfrenta esse momento difícil", falou.

"Nosso motorista e testemunhas permaneceram no local durante todo o atendimento da ocorrência, prestando todas as informações necessárias, e seguem colaborando integralmente com as autoridades para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos. Seguimos em oração e solidariedade", concluiu".

Flay falou sobre o acidente nas redes sociais
Flay falou sobre o acidente nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

