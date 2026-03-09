BBB 26

BBB 26: Milena debocha da aparência de Jonas após procedimentos estéticos: 'Não sei se está triste, chorando ou rindo'

Recreadora disse que Veterano está 'sem reação' no rosto

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de março de 2026 às 07:13

Jonas e Milena no BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

Milena criticou os procedimentos estéticos feitos por Jonas Sulzbach. Durante uma conversa no Quarto Sonho de Eternidade, no 'BBB26', a recreadora infantil comparou a aparência atual do Veterano com sua primeira participação no reality show da Globo, em 2012. Ela falou sobre como o modelo era visto como um "galã natural" e não um "galã modificado".

"Na edição dele existia aquilo dos padrões e galãs ainda. Eu acho que naquela época, como ele não mexeu muito na cara, ele era o galã", disse a Pipoca, em conversa com Ana Paula, Samira e Breno. "Meu Deus, Milena!", reagiu Breno.

A recreadora continuou seu comentário: "Mas eu estou falando real, Breno! Ele era galã, galã natural, não galã modificado. Você não presta atenção! Olha bem pra cara dele, Samira, não tem nem reação na cara dele".