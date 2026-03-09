VEJA VÍDEO

Leonardo é acusado de dar bebida alcoólica ao neto de 1 ano e vídeo gera polêmica

Registro mostra cantor com o filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe no colo e gera debate entre internautas

Heider Sacramento

Publicado em 9 de março de 2026 às 20:47

Vídeo de Leonardo com o neto José Leonardo viraliza e divide opiniões nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Leonardo virou assunto nas redes sociais após a circulação de um vídeo em que aparece ao lado do neto José Leonardo, de 1 ano, filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe. O registro viralizou e gerou debate entre internautas, que acusaram o sertanejo de ter oferecido bebida alcoólica ao bebê.

Nas imagens, o artista segura o neto no colo enquanto bebe uma garrafa da marca Cabaré, produto associado ao próprio cantor. Em determinado momento, Leonardo coloca o dedo no gargalo da garrafa e depois leva o dedo até o canto da boca da criança. O gesto foi interpretado por alguns usuários das redes como uma tentativa de fazer o menino experimentar a bebida.

Segundo o rótulo da garrafa exibida no vídeo, a bebida possui 5% de teor alcoólico.

O registro ganhou grande repercussão após ser compartilhado pela página Alfinetada, que reúne mais de 12 milhões de seguidores no Instagram. Nos comentários da publicação, as opiniões ficaram divididas entre críticas e defesa do cantor.

Alguns internautas minimizaram a situação e afirmaram que o gesto não representaria risco. “Nem na boca passou”, comentou um usuário. “Meu pai faz isso com todos os netos”, escreveu outra seguidora.

Outros, no entanto, criticaram a atitude e apontaram que a reação poderia ser diferente caso a cena envolvesse a mãe da criança. “Se fosse a Virgínia, ela estaria sendo julgada”, disse uma internauta. Outro comentário afirmou: “Se fosse a Virgínia, o massacre estava garantido até a última geração, era capaz até de chamarem o conselho tutelar”.

Virginia Fonseca curte dia de praia com os filhos e amigos no Rio de Janeiro 1 de 20

O bebê José Leonardo nasceu em 2024 e é o filho mais novo do casamento entre Virgínia Fonseca e Zé Felipe, um dos casais mais populares das redes sociais brasileiras. O menino é o terceiro neto de Leonardo e costuma aparecer em registros familiares publicados nas redes.