ASTROLOGIA

Universo envia alívio e renovação hoje (9 de março) para 4 signos começarem a semana com o pé direito

Saiba como a energia de Sagitário ajuda a recarregar suas baterias

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de março de 2026 às 22:22

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia foi intenso, marcado por uma mudança brusca de energia, e agora o corpo pede para processar tudo isso. À medida que a noite avança, a Lua em Sagitário continua nos enviando mensagens de esperança, mas também nos lembra que para expandir é preciso estar com a vitalidade em dia. Se você sentiu um aumento na disposição durante a tarde, agora é a hora de canalizar esse entusiasmo para um descanso regenerador.



Para Capricórnio, Touro, Virgem e Câncer, o foco desta noite deve ser o autocuidado. Para os capricornianos, o momento é de recolhimento absoluto para ouvir a intuição. Os taurinos e virginianos devem focar na saúde física e na organização mental para evitar que o entusiasmo vire ansiedade. Já os cancerianos encontram alívio ao cuidar da rotina, preparando o terreno para uma terça-feira produtiva e sem sobressaltos.

A saúde mental ganha um reforço com a vibração sagitariana, que nos ajuda a colocar os problemas em perspectiva. O que parecia um monstro ontem, hoje parece apenas um degrau no seu aprendizado. Use o tempo antes de dormir para meditar, ler algo inspirador ou simplesmente agradecer pelas pequenas vitórias desta segunda-feira. Evite telas e luzes fortes; deixe que sua mente viaje por horizontes distantes através do sono e dos sonhos.

