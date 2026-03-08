Acesse sua conta
Uma semana de sorte inesperada começa para 3 signos (entre 9 e 15 de março) e pode abrir caminhos que pareciam impossíveis

Depois de um período de reflexão e ajustes internos, alguns signos entram em uma fase de oportunidades, clareza e crescimento

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de março de 2026 às 13:00

Signos e boa sorte
Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

A semana entre 9 e 15 de março traz uma energia de renovação que favorece novos começos e decisões mais alinhadas com aquilo que realmente faz sentido. Em vez de correr atrás das coisas à força, o momento pede conexão com os próprios desejos e mais confiança no caminho que cada um está construindo. Para três signos, essa mudança de postura abre espaço para uma sequência de coincidências positivas, oportunidades inesperadas e aquela sensação clara de que a sorte finalmente está virando. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: Esta semana pede que você se comprometa de verdade com os seus sonhos. Muitas vezes você duvidou do próprio caminho ou permitiu que opiniões externas influenciassem suas decisões, mas agora surge um momento importante para confiar mais em si mesmo. O período favorece novos começos e recompensas ligadas à dedicação que você demonstrou ao longo do tempo. Ao seguir aquilo que realmente toca seu coração, você mostra ao universo que está pronto para uma fase de crescimento, prosperidade e até transformações importantes na vida afetiva.

Dica cósmica: Quando você honra seus próprios sonhos, as oportunidades começam a aparecer com mais naturalidade.

Famosos do signo de Câncer

Escorpião: Uma fase muito poderosa começa para você nesta semana, especialmente quando o assunto é crescimento pessoal e oportunidades. Nos últimos meses, você passou por reflexões profundas que ajudaram a entender melhor o que realmente deseja e onde vinha aceitando menos do que merecia. Agora chega o momento de agir. As portas que surgirem podem levar exatamente ao tipo de vida que você sempre quis construir. Este é um período em que decisões corajosas podem trazer resultados importantes.

Dica cósmica: Dizer “sim” para novas oportunidades pode mudar completamente o rumo da sua história.

Famosos do signo de Escorpião

Virgem: A semana traz uma energia mais leve e acolhedora para você, ajudando a reorganizar prioridades e entender melhor o que realmente importa daqui para frente. Depois de um período de mudanças e aprendizados intensos, surge agora um momento de maior clareza emocional. Essa fase permite redefinir objetivos e perceber que sucesso também pode vir acompanhado de equilíbrio e bem-estar. O segredo está em desacelerar um pouco e refletir sobre como você deseja se sentir no futuro.

Dica cósmica: Às vezes, a pausa e o autocuidado são exatamente o que permitem que a sorte encontre você.

Famosos do signo de Virgem

