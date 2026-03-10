Acesse sua conta
Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta segunda (10 de março): cuidado com palavras e atitudes

Início da semana pede equilíbrio emocional e mais atenção antes de reagir a situações inesperadas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de março de 2026 às 00:00

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada or IA

A terça-feira (10) chega com uma energia que pede mais reflexão antes de agir. O Anjo da Guarda atua hoje como um guia que alerta para o poder das palavras e das decisões tomadas no impulso. Pequenas atitudes podem gerar consequências maiores do que o esperado se não houver calma e discernimento.

O momento favorece quem consegue observar o cenário antes de se posicionar. Em vez de responder imediatamente a provocações ou pressões externas, a espiritualidade indica que o melhor caminho será respirar fundo e analisar cada situação com serenidade.

Gêmeos

Conversas importantes podem surgir logo no início da semana. O recado espiritual é evitar respostas impulsivas ou irônicas. Escolher bem as palavras ajudará a evitar conflitos e preservar relações que são importantes para você.

Virgem

A tendência de querer resolver tudo rapidamente pode gerar desgaste. O Anjo da Guarda orienta a organizar prioridades e entender que algumas situações precisam de tempo para se ajustar. Paciência será sua maior aliada hoje.

Aquário

Mudanças inesperadas podem surgir no ambiente profissional ou pessoal. Em vez de resistir, procure analisar o que pode ser aprendido com a situação. A flexibilidade ajudará a transformar desafios em oportunidades.

Mensagem do dia

Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Às vezes, o melhor caminho é observar, compreender o momento e agir apenas quando houver clareza. A calma pode ser a maior proteção para começar a semana com equilíbrio.

