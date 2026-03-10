ASTROLOGIA

Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta segunda (10 de março): cuidado com palavras e atitudes

Início da semana pede equilíbrio emocional e mais atenção antes de reagir a situações inesperadas

Fernanda Varela

Publicado em 10 de março de 2026 às 00:00

Signos Crédito: Imagem gerada or IA

A terça-feira (10) chega com uma energia que pede mais reflexão antes de agir. O Anjo da Guarda atua hoje como um guia que alerta para o poder das palavras e das decisões tomadas no impulso. Pequenas atitudes podem gerar consequências maiores do que o esperado se não houver calma e discernimento.

O momento favorece quem consegue observar o cenário antes de se posicionar. Em vez de responder imediatamente a provocações ou pressões externas, a espiritualidade indica que o melhor caminho será respirar fundo e analisar cada situação com serenidade.

Gêmeos

Conversas importantes podem surgir logo no início da semana. O recado espiritual é evitar respostas impulsivas ou irônicas. Escolher bem as palavras ajudará a evitar conflitos e preservar relações que são importantes para você.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado 1 de 5

Virgem

A tendência de querer resolver tudo rapidamente pode gerar desgaste. O Anjo da Guarda orienta a organizar prioridades e entender que algumas situações precisam de tempo para se ajustar. Paciência será sua maior aliada hoje.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos 1 de 5

Aquário

Mudanças inesperadas podem surgir no ambiente profissional ou pessoal. Em vez de resistir, procure analisar o que pode ser aprendido com a situação. A flexibilidade ajudará a transformar desafios em oportunidades.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa 1 de 5

Mensagem do dia