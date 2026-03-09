Acesse sua conta
Como é a mansão super luxuosa de Messi, que custa R$ 53 milhões e tem acesso direto para o oceano

Casa do jogador argentino fica em condomínio de luxo em Fort Lauderdale e tem quase mil metros quadrados de área construída

Publicado em 9 de março de 2026 às 08:00

Lionel Messi vive com a família em uma mansão de luxo na Flórida desde 2023, quando se mudou para os Estados Unidos para jogar pelo Inter Miami. A propriedade fica no condomínio fechado Bay Colony, em Fort Lauderdale, um dos bairros mais exclusivos da região e conhecido por reunir mansões à beira-mar.

O imóvel foi comprado por cerca de US$ 10,75 milhões, valor que ultrapassava R$ 50 milhões na cotação da época. A casa possui aproximadamente 975 metros quadrados de área construída e fica em um terreno com frente direta para o canal que dá acesso ao oceano.

A mansão conta com oito quartos e nove banheiros, além de amplos ambientes integrados voltados para a vista da água. Um dos destaques é a suíte principal, que tem cerca de 150 metros quadrados e funciona quase como um espaço independente dentro da casa.

Entre as áreas de lazer estão piscina aquecida, spa e academia particular. O imóvel também possui cozinha gourmet equipada, grandes janelas de vidro e espaços projetados para aproveitar a iluminação natural e a vista para o mar.

Na parte externa, a propriedade conta com duas docas privativas para embarcações e acesso direto ao canal que leva ao oceano, além de garagem com capacidade para três carros.

A casa foi construída originalmente em 1988 e passou por reformas e modernizações antes de ser adquirida pelo jogador argentino.

Outro ponto que chamou atenção na escolha do imóvel é a localização. A mansão fica a poucos quilômetros do estádio e do centro de treinamento do Inter Miami, clube em que Messi atua como camisa 10 e capitão desde sua chegada ao futebol norte-americano.

Bay Colony é considerado um dos condomínios mais exclusivos do sul da Flórida e costuma atrair empresários, celebridades e investidores em busca de privacidade, segurança e propriedades com acesso direto ao mar.

