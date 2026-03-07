Acesse sua conta
Como é a mansão de Claudia Raia, com objetos feitos de árvore e fachada feita de material inusitado

Atriz de Terra Nostra e Rainha da Sucata mora em propriedade a cerca de uma hora de São Paulo com o marido Jarbas Homem de Mello

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2026 às 12:00

Mansão de Claudia Raia
Mansão de Claudia Raia Crédito: Reprodução

No ar nas duas reprises exibidas atualmente nas tardes da Globo, com personagens nas novelas Terra Nostra e Rainha da Sucata, Claudia Raia está fora das telinhas. A atriz de 59 anos tem se dedicado ao teatro e vive em uma casa de campo cercada pela Mata Atlântica e com vista panorâmica para um lago.

O imóvel fica a cerca de uma hora de São Paulo e pertence à atriz e ao marido, o ator e produtor Jarbas Homem de Mello. A residência ganhou destaque após o casal mostrar detalhes do local em uma visita à revista Casa Vogue.

O projeto arquitetônico é assinado por Léo Shehtman e foi pensado para integrar a construção à paisagem natural ao redor. A casa possui grandes áreas envidraçadas, que permitem a entrada de luz natural e ampliam a vista para o lago e para a vegetação.

Entre os espaços da propriedade estão uma sala de estar com decoração contemporânea, cozinha gourmet com ilha central, escritório com estante do chão ao teto e áreas externas voltadas para o lazer.

Um dos destaques da residência é o terraço com piscina de borda infinita, que se volta para o lago e para a vegetação da Mata Atlântica.

A construção também utiliza soluções sustentáveis. O material que reveste a fachada e o hall de entrada tem aparência de madeira, mas é feito a partir de um composto reciclado produzido com garrafas PET.

O mobiliário privilegia a chamada “madeira testemunhal”, com peças feitas a partir de árvores que caíram naturalmente na floresta e foram reaproveitadas no projeto.

Outro elemento marcante da casa são os tetos verdes nas varandas. Além de criarem uma paisagem integrada à natureza, eles funcionam como isolantes térmicos naturais para a residência.

Atualmente, Claudia Raia também está em turnê com o espetáculo Cenas Menopausa e viaja com frequência ao lado do marido e do filho Luca, de dois anos. Em 2025, a atriz encerrou seu contrato fixo com a Globo após cerca de 40 anos na emissora e gravou a série Fúria, produção da Netflix que marcará sua estreia no streaming.

