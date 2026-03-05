LUXUOSA

Como será a nova 'mansão de lazer' de Neymar, com decoração futurista e até espaço exclusivo para partidas de pôquer

Mansão em Miami terá 1.500 m², oito suítes e arquitetura brutalista

Fernanda Varela

Publicado em 5 de março de 2026 às 19:00

Mansão de Neymar Crédito: Reprodução

O jogador Neymar vai construir uma nova mansão em Bal Harbour, região exclusiva do litoral de Miami, nos Estados Unidos. A residência terá cerca de 1.500 metros quadrados, oito suítes e um projeto arquitetônico marcado pelo estilo brutalista.

Assinada pelo arquiteto Leo Romano, a casa será construída em um terreno voltado para um canal da região. A obra está prevista para começar em abril deste ano, com conclusão estimada para o fim de 2027.

Mansão de Neymar 1 de 10

Segundo o arquiteto, o destaque do projeto é a força estética da arquitetura. “O ponto alto do projeto é a expressividade da arquitetura. É uma arquitetura brutalista, marcada pelo uso do concreto, mas que possui muita atenção aos pequenos detalhes, o que confere poesia, identidade e potência à casa”, afirmou.

A proposta valoriza a relação entre a construção e a paisagem natural. A sala principal foi projetada como uma espécie de sala-varanda totalmente aberta, voltada para a água do canal.

A suíte principal também terá vista direta para o exterior e conta com um detalhe inusitado no banheiro: uma lâmina d’água que simula um efeito de chuva, reforçando a presença da água no conceito do imóvel.

A mansão também terá uma ampla estrutura voltada ao lazer e ao entretenimento. O pavimento inferior inclui ambientes como sala de jogos, adega, brinquedoteca, sauna e um espaço reservado para partidas de pôquer.

“É uma casa pensada para lazer”, explicou o arquiteto.

Veículos de luxo de Neymar 1 de 14

O projeto arquitetônico aposta em volumes de concreto com recuos estratégicos que criam a sensação de blocos suspensos, trazendo leveza à construção. A ambientação interna seguirá uma linha contemporânea, com mobiliário italiano, predominância de tons acinzentados e obras de arte de artistas nacionais e internacionais.

A proposta, segundo Leo Romano, busca traduzir a força de Neymar no cenário esportivo mundial sem perder o caráter íntimo da residência, pensada para momentos de descanso e convivência familiar.