Lívia Andrade revela diagnóstico de neuralgia do trigêmeo após sentir dor intensa no rosto: 'Dói tudo'

Apresentadora contou que procurou atendimento médico após fortes dores no rosto e recebeu diagnóstico de neuralgia do trigêmeo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de março de 2026 às 22:20

Lívia Andrade revela diagnóstico de neuralgia do trigêmeo após fortes dores no rosto
Lívia Andrade revela diagnóstico de neuralgia do trigêmeo após fortes dores no rosto Crédito: Reprodução

A apresentadora Lívia Andrade revelou nas redes sociais que foi diagnosticada com neuralgia do nervo trigêmeo, condição considerada por especialistas como uma das dores mais intensas que existem. O relato foi feito na madrugada de sábado (7), após a artista procurar atendimento médico por causa de fortes dores no rosto.

Inicialmente, Lívia acreditava que o problema poderia ser dor de dente, mas a hipótese foi descartada após a realização de exames de radiografia. Mesmo com a investigação inicial, a dor continuou a se intensificar rapidamente.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, a apresentadora contou que chegou a chorar devido à intensidade da dor e descreveu o sofrimento causado pela crise.

Após uma avaliação médica mais detalhada, os profissionais confirmaram o diagnóstico de neuralgia do trigêmeo, uma condição que provoca dores intensas no rosto devido à disfunção do quinto nervo craniano, responsável pela sensibilidade facial.

A doença é conhecida por causar choques elétricos repentinos no rosto e pode afetar diferentes regiões da face. Estima-se que a condição atinja cerca de 0,3% da população, sendo considerada uma das dores crônicas mais fortes.

Lívia Andrade também detalhou os sintomas que sentiu durante a crise e descreveu a sensação de dor em várias partes do rosto ao mesmo tempo. “Dói tudo ao mesmo tempo: cabeça, perto do olho, dentes de um lado da boca, mandíbula, ouvido, garganta, língua e o céu da boca”, relatou.

Ao final do desabafo, a apresentadora alertou os seguidores sobre a importância de buscar atendimento médico ao perceber sintomas semelhantes e recomendou acompanhamento com neurologista para avaliação adequada.

