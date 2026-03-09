Acesse sua conta
Cariúcha assume o Superpop na RedeTV! e estreia terá convidados famosos

Negra Li e Thierry estão entre os primeiros nomes confirmados para o programa que marca nova fase da atração

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de março de 2026 às 21:21

Cariúcha assume o Superpop na RedeTV! e estreia terá Negra Li e Thierry como convidados
Cariúcha assume o Superpop na RedeTV! e estreia terá Negra Li e Thierry como convidados Crédito: Reprodução

A RedeTV! preparou mudanças importantes no Superpop e definiu Cariúcha como a nova apresentadora da atração. Para marcar a nova fase do programa, que durante anos foi comandado por Luciana Gimenez, a emissora decidiu reformular o formato e apostar em um episódio de estreia com convidados especiais.

Segundo informações divulgadas pela coluna de Fábia Oliveira, o primeiro Superpop sob o comando de Cariúcha reunirá artistas da música no palco. Entre os convidados já confirmados estão a cantora Negra Li e o cantor sertanejo Thierry, que participarão da estreia da nova fase da atração.

A chegada de Cariúcha marca uma mudança significativa no programa tradicional da RedeTV!, exibido há mais de duas décadas. A emissora pretende renovar o conteúdo e apostar no estilo direto e popular da apresentadora para atrair o público.

No último fim de semana, Cariúcha comentou a novidade nas redes sociais e celebrou o novo momento profissional. Em publicação no Instagram, a apresentadora demonstrou entusiasmo com o desafio de comandar um dos programas mais conhecidos da emissora.

Antes de acertar com a RedeTV!, Cariúcha estava no SBT, onde participava do programa Fofocalizando, ao lado de Gabi Cabrini e Gabriel Cartolano. Conhecida inicialmente como Garota da Laje, ela ganhou projeção nacional nos últimos anos com participações em programas de televisão e comentários sobre o mundo dos famosos.

Agora, à frente do Superpop, Cariúcha assume o desafio de conduzir uma nova fase da atração, que aposta em convidados, debates e entretenimento para marcar o retorno do programa com uma identidade renovada.

