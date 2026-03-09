Acesse sua conta
'A Nobreza do Amor': nova novela da Globo terá 200 perucas e figurinos com pó de ouro

Produção da Globo mistura referências africanas e estética do litoral nordestino na construção visual da história

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de março de 2026 às 05:00

A Nobreza do Amor
A Nobreza do Amor Crédito: Divulgação

A novela A Nobreza do Amor, da Globo, aposta em uma estética marcada por referências africanas e brasileiras para contar a história de uma princesa que foge de seu reino para salvar a própria vida e a de sua família. Para construir o universo visual da trama, a produção investiu em figurinos elaborados, caracterização detalhada e quase 200 perucas criadas especialmente para a novela. As informações são da Splash.

O trabalho contou com consultoria do pesquisador Maurício Camillo, da Guiné-Bissau, especialista na história de grandes reinos africanos, e direção de arte de Rafael Cabeça, pesquisador de cultura afro-brasileira. A proposta foi fugir de estereótipos frequentemente associados à África.

Para a criação do reino fictício de Batanga, a equipe buscou referências em culturas como iorubá, bantu e masai. Segundo a figurinista Marie Salles, o projeto exigiu cuidado especial por lidar com elementos culturais e simbólicos.

Figurinos com pó de ouro

Os figurinos da família real foram desenvolvidos com padrões exclusivos feitos em tear, inspirados no tecido artesanal iorubá Aso Oke, tradicionalmente associado à nobreza. Tons de dourado e vermelho predominam nas roupas do reino.

A princesa Alika, interpretada por Duda Santos, usa tecidos produzidos com a técnica africana de tingimento shiburi. As peças incluem estampas feitas com carimbos, aplicações de foil e até pó de ouro.

Quando a personagem chega ao Brasil e passa a usar a identidade de Lúcia, o visual muda completamente. O figurino passa a incorporar elementos do estilo steampunk.

200 perucas e centenas de combinações

A caracterização também será um dos destaques da produção. O acervo da novela reúne quase 200 perucas, muitas delas modulares, que permitem cerca de 300 combinações diferentes de visuais.

Entre os estilos estão tranças, dreads e cabelos adornados com pedras. Algumas perucas foram encontradas em São Paulo, incluindo peças nigerianas originais.

A personagem Kênia, vivida por Nikolly Fernandes, será uma das que mais mudam ao longo da trama. Ela terá sete estruturas de cabelo diferentes, que resultam em cerca de 20 visuais distintos.

Contrastes entre personagens

Os figurinos também ajudam a marcar as diferenças entre os personagens. Enquanto a realeza aparece em tons de vermelho e dourado, o vilão Jendal, interpretado por Lázaro Ramos, veste roupas em preto, cobre e marrom.

Já a cidade fictícia brasileira de Barro Preto apresenta uma estética inspirada em balneários franceses dos anos 1920, combinando tons terrosos das falésias com azuis e verdes do mar.

Entre os personagens brasileiros, o figurino também ajuda a revelar personalidades. Marta, interpretada por Emanuelle Araújo, aposta em elegância inspirada no art déco, enquanto Graça, personagem de Fabiana Karla, usa peças extravagantes com acessórios em formatos de conchas, peixes e caranguejos.

A caracterização ainda inclui pinturas corporais, escarificações e alargadores de orelha nos personagens africanos, reforçando o universo cultural do reino fictício retratado na novela.

