Chá de amendoim pode ajudar no ganho de massa muscular; veja como fazer

Infusão feita com o alimento pode ajudar na saciedade, na saúde muscular e no funcionamento do organismo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de março de 2026 às 13:30

Chá de amendoim
Chá de amendoim Crédito: Reprodução

O amendoim é um alimento bastante presente em receitas doces e salgadas, mas também pode ser consumido de uma forma menos conhecida: em chá. A bebida é preparada com o amendoim cru e reúne compostos naturais que podem trazer benefícios à saúde quando consumida com moderação e orientação profissional.

Entre os principais efeitos associados ao chá de amendoim estão propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. A infusão também pode contribuir para a saciedade, para o funcionamento intestinal e para o metabolismo do organismo.

Segundo especialistas, os nutrientes presentes no amendoim podem ajudar na manutenção da saúde muscular. O alimento contém proteínas, vitaminas e minerais que participam da formação e da recuperação dos músculos.

Além disso, as fibras presentes no amendoim podem favorecer a sensação de saciedade, o que pode ajudar no controle do apetite dentro de uma rotina alimentar equilibrada.

A bebida também reúne compostos bioativos como resveratrol, flavonoides e ácidos fenólicos, conhecidos por sua ação antioxidante e anti-inflamatória. O amendoim ainda é fonte de vitaminas do complexo B, vitamina E e minerais como zinco e magnésio.

Apesar dos possíveis benefícios, especialistas ressaltam que o chá de amendoim não substitui tratamentos médicos nem deve ser visto como solução isolada para ganho de massa muscular ou perda de peso. A bebida pode ser usada como complemento dentro de hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada e prática de exercícios físicos.

Alguns grupos devem ter cautela no consumo, como pessoas com alergia ao amendoim, gestantes, lactantes, crianças pequenas ou pessoas que usam medicamentos anticoagulantes. Nesses casos, é importante buscar orientação profissional antes de consumir a bebida.

Como preparar o chá de amendoim

Ingredientes

• 2 colheres de sopa de amendoim cru com casca

• 500 ml de água

Modo de preparo

• Coloque o amendoim cru em uma panela com a água

• Leve ao fogo e deixe ferver por cerca de 10 a 15 minutos

• Coe a bebida

• Consuma o chá ainda morno

Especialistas recomendam evitar ferver a bebida por muito tempo ou reaquecê-la várias vezes, para preservar melhor os nutrientes presentes no alimento.

