Rabada de Babu Santana faz sucesso no BBB 26; aprenda 5 receitas para fazer em casa

Veja como preparar o prato que fez sucesso na casa mais vigiada do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de março de 2026 às 16:41

Babu Santana no BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo 

Se tem uma coisa que o BBB ensina todo ano, é que o estômago manda mais que o líder. E nesta edição, Babu Santana provou que, mesmo com os ânimos exaltados na Xepa, o tempero dele é capaz fazer as pazes entre os brothers. Entre um voto e outro, o que realmente uniu a casa foi a famosa rabada do ator. Como bem disse Jordana: "Babu, tu pode ser chato, mas a tua rabada...". O brother, claro, não perdeu a piada: "Fale de mim, mas não fale do meu rabo nem do meu feijão!".

Para você se sentir um verdadeiro brother na cozinha, selecionamos cinco versões para você variar o cardápio no próximo almoço de família. Confira:

Receita de rabada de Babu Santana

Babu Santana no BBB 26 por auto-upload
Rabada com agrião por Reprodução/Receitas Globo
Rabada com batatas ao molho por Reprodução/Receitas Globo
Rabada com agrião, ovo pochê, vinagrete e crouton caseiro por Reprodução/Receitas Globo
Rabada de Diogo Nogueira por Reprodução/Receitas Globo
Rabada tradicional da Velha Guarda da Portela por Reprodução/Receitas Globo
1 de 6
Babu Santana no BBB 26 por auto-upload

  • 1. Rabada com Agrião

O segredo aqui é o tempo de pressão e a combinação com a linguiça calabresa, que ajuda a encorpar o caldo. O agrião entra no final, só para dar aquele frescor amarguinho que equilibra a gordura da carne.

Dica: Sele a carne muito bem antes de colocar a água; é isso que dá a cor dourada ao molho.

  • 2. Rabada tradicional da Velha Guarda da Portela

Imagine um prato colorido, cheio de pimentões e azeitonas. Essa versão é um clássico carioca, servida tradicionalmente com um angu bem cremoso

  • 3. Rabada de Diogo Nogueira

Quer impressionar? No programa Diogo na Cozinha, exibido no GNT, o cantor mostrou que a rabada perfeita começa dois dias antes. A carne fica marinando na cerveja com ervas e especiarias. O resultado é uma carne que solta do osso. Ah, e não esqueça de fazer um pirão com o caldo que sobrar.

  • 4. Rabada com batatas ao molho

Para quem não tem o dia todo, mas não abre mão da suculência. O segredo aqui é selar bem a carne antes de colocar a água. Use molho inglês e sementes de coentro para dar aquele aroma.

  • 5. Rabada com agrião, ovo pochê, vinagrete e crouton caseiro

Se você quer elevar o nível, pode tentar essa receita (inspirada na chef Carmem Virgínia): com nacos médios da carne, vinagrete de agrião e um ovo pochê por cima, você cria um contraste de texturas. Os croutons (cubinhos de pão torrado) dão o "crocante" que faltava para fechar a experiência.

Leia mais

Tags:

Bbb Comida Receita Reality Show Reality bbb 26 Ex-bbb big Brother Brasil Babu Santana

