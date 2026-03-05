COMIDA

Rabada de Babu Santana faz sucesso no BBB 26; aprenda 5 receitas para fazer em casa

Veja como preparar o prato que fez sucesso na casa mais vigiada do Brasil

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de março de 2026 às 16:41

Babu Santana no BBB 26

Se tem uma coisa que o BBB ensina todo ano, é que o estômago manda mais que o líder. E nesta edição, Babu Santana provou que, mesmo com os ânimos exaltados na Xepa, o tempero dele é capaz fazer as pazes entre os brothers. Entre um voto e outro, o que realmente uniu a casa foi a famosa rabada do ator. Como bem disse Jordana: "Babu, tu pode ser chato, mas a tua rabada...". O brother, claro, não perdeu a piada: "Fale de mim, mas não fale do meu rabo nem do meu feijão!".

Para você se sentir um verdadeiro brother na cozinha, selecionamos cinco versões para você variar o cardápio no próximo almoço de família. Confira:

Receita de rabada de Babu Santana 1 de 6

1. Rabada com Agrião

O segredo aqui é o tempo de pressão e a combinação com a linguiça calabresa, que ajuda a encorpar o caldo. O agrião entra no final, só para dar aquele frescor amarguinho que equilibra a gordura da carne.

Dica: Sele a carne muito bem antes de colocar a água; é isso que dá a cor dourada ao molho.

2. Rabada tradicional da Velha Guarda da Portela

Imagine um prato colorido, cheio de pimentões e azeitonas. Essa versão é um clássico carioca, servida tradicionalmente com um angu bem cremoso

3. Rabada de Diogo Nogueira

Quer impressionar? No programa Diogo na Cozinha, exibido no GNT, o cantor mostrou que a rabada perfeita começa dois dias antes. A carne fica marinando na cerveja com ervas e especiarias. O resultado é uma carne que solta do osso. Ah, e não esqueça de fazer um pirão com o caldo que sobrar.

4. Rabada com batatas ao molho

Para quem não tem o dia todo, mas não abre mão da suculência. O segredo aqui é selar bem a carne antes de colocar a água. Use molho inglês e sementes de coentro para dar aquele aroma.

5. Rabada com agrião, ovo pochê, vinagrete e crouton caseiro