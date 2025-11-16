RECEITA

Nada de morango do amor: aprenda a receita do panetone do amor para surpreender e arrasar no Natal em família

Criação do chef Pablo Figueiredo mistura tradição e romantismo e já soma mais de 600 mil visualizações no TikTok

Agência Correio

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 15:00

O chocotone de Morango do Amor de Pablo Figueiredo Crédito: Reprodução

O clássico chocotone ganhou uma versão surpreendente neste fim de ano. Inspirado no doce que dominou as confeitarias em 2024, o “morango do amor”, o chef Pablo Figueiredo lançou uma releitura natalina que viralizou nas redes: o chocotone de morango do amor. A receita já ultrapassou 600 mil visualizações e 45 mil curtidas no TikTok, conquistando confeiteiros e curiosos com seu visual irresistível e a promessa de sabor intenso.

O preparo combina o pão de chocolate tradicional com recheio de brigadeiro branco e morangos frescos, finalizados por uma calda crocante idêntica à do famoso doce de parque. O resultado é um contraste de texturas que une a maciez do chocotone com o brilho caramelado da cobertura avermelhada.

Chocotone de Morango do Amor 1 de 5

No vídeo publicado por Pablo, o chef ensina o passo a passo detalhado, revelando o segredo da calda perfeita: o ponto de bala dura, obtido ao deixar ferver a mistura de açúcar, água, glucose e vinagre até formar uma casquinha firme ao ser resfriada.