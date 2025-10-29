VIAGENS

Drinks, conforto e Wi-Fi: como funcionam as salas VIP dos aeroportos e como entrar nelas

Conforto, Wi-Fi, drinks e chuveiros: confira os benefícios e as regras de acesso a esses oásis

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 05:00

Descubra as comodidades oferecidas pelos grandes bancos para a "elite" dos clientes passageiros Crédito: Divulgação

A espera em aeroportos, com suas burocracias e longas horas de antecedência exigidas em voos internacionais, fica muito mais agradável quando se tem acesso a um refúgio exclusivo.

Comodidades como café espresso, água fresca, wi-fi, tomadas e confortáveis sofás estão disponíveis nesses locais, que parecem a sala de casa, mas são as Salas Vip que instituições financeiras investiram para atender passageiros da classe AB.

Grandes bancos estão reforçando essa estratégia de marketing, visando marcar presença nessa experiência positiva do cliente.

Recentemente, o Nubank inaugurou sua primeira sala VIP em Guarulhos, seguindo os passos do Itaú e do Bradesco, que abriram seus primeiros espaços para essa clientela de alto padrão.

Essa corrida por espaços exclusivos acontece em um momento de alta circulação no país.

Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o Brasil registrou a movimentação de 118,3 milhões de passageiros nos aeroportos em 2024, volume que só fica abaixo do recorde pré-pandemia de 2019.

O total representa um aumento de cerca de 5% em relação a 2023.

O que são as salas vip e por que os bancos investem nelas

Com as viagens aéreas cada vez mais cansativas e burocráticas, envolvendo regras para bagagens, segurança e imigração, as salas vips funcionam como um oásis para as longas esperas.

As instituições financeiras buscam associar suas marcas a uma experiência positiva, investindo nessas comodidades para o público da aviação.

Os espaços exclusivos começaram a se popularizar no Brasil por volta de 2021 e 2022, justamente quando o turismo global voltava à normalidade após o período pandêmico.

Apesar do nome "vip", que é a abreviatura para "very important person" (pessoa muito importante, em português), não é raro encontrar filas consideráveis para acessar os locais.

Bradesco: a maior sala doméstica e fast pass

O Bradesco inaugurou em dezembro do ano passado sua sala VIP no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e o espaço tem mais de 1 mil metros quadrados.

De acordo com o banco, essa é a maior sala VIP doméstica do país, oferecendo áreas de descanso, cabines privativas para reuniões e diversas opções gastronômicas.

O local inova ao oferecer uma passagem prioritária, conhecida como fast pass, que direciona os clientes de forma mais rápida para os portões de embarque.

O Bradesco também reinaugurou sua sala VIP no terminal 2 de Guarulhos, que recebe voos domésticos, e no Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba.

Clientes do banco com cartões de crédito The Centurion Card, Visa Aeternum, The Platinum Card, Bradesco Principal e Elo Diners Club estão aptos a usar o espaço.

Para clientes jurídicos, os cartões Corporate Platinum, Gold Corporate e American Express Business Platinum também são elegíveis ao acesso.

Nubank e Itaú: novidades e serviços exclusivos em Guarulhos

O Nubank foi o banco mais recente a anunciar um lounge, que será aberto em 26 de fevereiro no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

O acesso será oferecido aos clientes do segmento de alta renda, o Ultravioleta, que têm direito a um acompanhante gratuito e podem levar dependentes legais menores de idade sem restrição de número.

A sala do Nubank, que funciona das 6h às 23h, oferece diferenciais notáveis.

No piso superior, um mezanino proporciona vista para a pista de decolagem, além de um bar com carta de drinks e um buffet com menus inspirados em destinos internacionais. O café é em parceria com a Santo Grão.

O Itaú também investiu em Guarulhos, inaugurando seu espaço em janeiro no Mezanino do Terminal 3, logo após o Duty Free.

O espaço tem 1 mil metros quadrados e é de acesso exclusivo para clientes Itaú Personnalité, que buscam conforto antes de seus embarques.

O banco oferece um serviço de valet exclusivo no terminal 3. Equipes ajudam os passageiros na retirada das bagagens dos veículos e garantem conexão direta com o saguão de check-in.

Este serviço funcionará diariamente das 6h às 23h para a chegada, com retirada 24 horas no edifício garagem do terminal 3.

BTG: luxo extremo e terminal próprio

O BTG se destaca no cenário de aeroportos, pois investiu R$ 80 milhões para oferecer não apenas uma sala, mas sim um terminal completo com sua marca.

Este é o primeiro terminal do tipo na América Latina, localizado ao lado do Terminal 3 em Guarulhos, operando 24 horas por dia.

O espaço tem 2.400 metros quadrados e foi desenhado para evitar filas, atendendo no máximo 14 pessoas por hora.

No local, o passageiro consegue fazer o check-in, despachar a bagagem, passar pelo controle de passaportes da Polícia Federal e pela inspeção da Receita Federal e raio-X.

O terminal oferece embarque e desembarque em carros de luxo em parceria com a Volvo. O passageiro entra com seu veículo dentro do terminal e é recebido por um concierge, além de ganhar um drinque de boas-vindas.

Para usar o serviço, que custa US$ 590 por pessoa, clientes e não clientes precisam reservar com pelo menos 72 horas de antecedência.

Nomad, Safra e Amex: outros oásis no Terminal 3

O Lounge Nomad, inaugurado em 2023 no Terminal 3 de Guarulhos, registrou uma circulação média de aproximadamente 10 mil pessoas por mês no ano passado.

Este lounge de 600m² oferece um buffet Charlô, bar, estação de milk-shakes — sendo servidas mais de 3.000 unidades por mês —, e o drink autoral "The Nomad Pass".

Para acessar, o viajante deve fazer parte do programa de fidelidade Nomad Pass, alcançando o Nível 2 por meio de US$ 1 mil em câmbio.

A partir dos Níveis 4 e 5, o acesso se torna ilimitado, permitindo a entrada de pelo menos um acompanhante e dois dependentes de até 17 anos.

O Espaço Banco Safra, localizado no mezanino do Terminal 3 de Guarulhos, funciona 24 horas e impõe um limite de 4 horas de permanência.

Clientes Banco Safra Visa Infinite, além de passageiros viajando de primeira classe ou executiva de companhias como Emirates e Lufthansa, têm acesso garantido ao local.

O Safra oferece buffet com frutas, saladas, pratos quentes, opção vegetariana e bebidas alcoólicas, além de serviço de chuveiros.

Clientes que não se encaixam nas categorias elegíveis podem adquirir o acesso por US$ 45 diretamente na recepção, se houver disponibilidade.

A American Express também mantém o The Centurion Lounge no Terminal 3. O espaço oferece buffet, quiet room, banheiros com chuveiros individuais e sala para crianças. Clientes The Centurion e The Platinum Card têm acesso 24 horas por dia, todos os dias.

Como usar o cartão para entrar no conforto

Muitas instituições financeiras, como o Banco do Brasil e C6, oferecem acesso às salas vips de parceiras, dependendo do perfil do cliente e da bandeira do cartão.

Os acessos são geralmente permitidos aos titulares e adicionais do cartão de crédito, e podem incluir acompanhantes.

O C6, por exemplo, oferece o Espaço C6 Bank no Terminal 3 de Guarulhos. Clientes C6 Black, C6 Carbon e C6 Graphene usufruem de diferentes regras, podendo também acessar outras salas parceiras como DragonPass, Lounge Key e W Premium.

Para otimizar sua experiência e garantir o acesso, observe as regras específicas por bandeira de cartão, pois elas definem como você pode utilizar os benefícios:

Visa: O Banco do Brasil, por exemplo, faz parceria com o Visa Airport Companion (VAC), que reúne 1.250 lounges em 140 países. É necessário baixar o app VAC para habilitar o acesso. O Ourocard Infinite Visa oferece 4 acessos grátis anuais, e acompanhantes são considerados dentro deste limite.

Elo: A parceira é a Priority Pass, com 1.300 salas disponíveis globalmente. O cliente precisa se cadastrar no aplicativo Priority Pass para consultar as regras. O Elo Altus garante acesso ilimitado com acompanhante, e o Elo Nanquim Diners Club permite 4 acessos gratuitos anuais.

Mastercard Black: O parceiro principal é a LoungeKey, que abrange 1.500 salas em 120 países. No caso específico de Guarulhos, o acesso para o Mastercard Black é ilimitado e gratuito, bastando apresentar o cartão na recepção da sala Vip.

A Visa Infinite, além de seus lounges parceiros, oferece um benefício de agilidade.