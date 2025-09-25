MARAVILHA CARIBENHA

Saiba como fazer viagem internacional de luxo para o Caribe gastando pouco

A desvalorização da moeda torna o país caribenho uma ótima opção

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 17:00

O brasileiro está habituado a destinos de praia espetaculares dentro do próprio país, como Fernando de Noronha e Lençóis Maranhenses. No entanto, sair do Brasil pode ser a melhor escolha para quem busca um paraíso tropical por um preço mais camarada.

Um dos motivos é a República Dominicana, um país do Caribe que oferece uma experiência completa por um valor que surpreende. A grande vantagem é que, com a desvalorização do Peso Dominicano frente ao Real, pacotes completos de viagem se tornam extremamente acessíveis.

Viajar para o paraíso caribenho, que fica ao lado de Cuba e do Haiti, pode ser mais barato do que passar uma semana em alguns pontos turísticos do Nordeste. Descubra como é possível aproveitar a República Dominicana com um orçamento mais controlado.

O paraíso que cabe no bolso

Em Punta Cana, a principal área turística do país, a concentração de hotéis e praias paradisíacas é impressionante. As areias brancas e as águas azul-turquesa criam um cenário de tirar o fôlego, ideal para relaxar e esquecer a rotina.

Este destino tem ganhado popularidade rapidamente entre os brasileiros. O Ministério do Turismo dominicano registrou um aumento de 70% no fluxo de viajantes vindos do Brasil em apenas dois anos. O número de visitas subiu para 120 mil, um recorde.

A presença de tantos brasileiros tornou a adaptação dos guias uma necessidade. Carlos Romero, guia oficial do Ministério do Turismo, comenta para a revista Veja: “Somos muito parecidos, o que certamente pesa para o aumento ano a ano de viajantes do Brasil”.

A história e a cultura que encantam

Além das praias, a República Dominicana oferece uma rica história que atrai os visitantes. Sua capital, Santo Domingo, foi o ponto de partida da colonização espanhola no Novo Continente e preserva essa herança em sua arquitetura e museus.

A cidade é considerada o “coração da América” por mais de três milhões de habitantes, que se orgulham de seu papel histórico. As casinhas coloridas e as estátuas contam a história da chegada dos colonizadores, oferecendo um passeio cultural inesquecível para quem quer ir além do mar.

Os resorts de Punta Cana também são famosos por suas baladas e opções de gastronomia e bebidas típicas, como a mamajuana, que combina rum, vinho, raízes e mel. Pacotes all inclusive podem ser encontrados por cerca de 5 mil reais por semana, valores mais baixos do que em alguns destinos do Nordeste, como Porto de Galinhas.

Onde e quando ir?

A República Dominicana é um destino versátil, perfeito para viagens românticas, como a lua de mel, e também para quem busca diversão e relaxamento. A combinação de paisagens naturais, história e vida noturna atrai diferentes perfis de viajantes.