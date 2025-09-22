SAÚDE

Beber pouca água afeta saúde mental e aumenta nível de estresse

O hábito de carregar uma garrafa de água pode ser determinante para seu bem-estar

Segundo um estudo publicado no Journal of Applied Psychology, beber pouca água aumenta o cortisol, o hormônio do estresse, e pode transformar a rotina em uma experiência mais desgastante.

A falta de hidratação adequada está ligada ao aumento de até 55% desse hormônio, que está diretamente associado ao estresse. Esse dado revela como a ingestão de água é essencial para manter corpo e mente em equilíbrio.

Muitas vezes, as pessoas lembram de beber água apenas quando sentem sede, mas esse já é um sinal de alerta do organismo. Manter níveis adequados de líquidos no corpo é um cuidado preventivo, que contribui para o bem-estar geral e ajuda a evitar o desgaste provocado pelo excesso de cortisol.

Como o estresse hormonal afeta a vida diária

O cortisol em excesso pode alterar a forma como o corpo lida com situações rotineiras. Pessoas desidratadas tendem a ter mais dificuldade para relaxar e controlar emoções, já que o organismo permanece em alerta constante. Isso torna o dia a dia mais pesado e cansativo.

Além disso, o estresse contínuo interfere na motivação e na produtividade. Com menos energia disponível, até tarefas simples podem parecer mais complexas, prejudicando o desempenho em diferentes áreas da vida.

Riscos ocultos para a saúde física

O impacto da desidratação vai além do cansaço. O excesso de cortisol está associado ao enfraquecimento da imunidade, o que deixa o corpo mais vulnerável a infecções. Esse desequilíbrio também pode contribuir para problemas cardíacos e metabólicos.

Outro risco é a interferência no metabolismo, dificultando a manutenção do peso saudável. O corpo, ao perceber a falta de água, retém líquidos e acumula gordura de forma mais intensa, o que aumenta a sensação de inchaço e desconforto.

Estratégias simples para aumentar o consumo

Criar uma rotina de hidratação é essencial para reduzir o estresse. Deixar copos de água em locais estratégicos, como a mesa de trabalho e o quarto, ajuda a lembrar de beber mais vezes. Pequenos ajustes fazem grande diferença.

Outra alternativa é investir em alimentos ricos em líquidos, como melão, abacaxi e alface. Essas escolhas não apenas hidratam, mas também oferecem nutrientes que fortalecem o organismo.

O poder de um hábito constante

A ingestão de água deve ser vista como parte essencial de um estilo de vida saudável. Manter a hidratação em dia contribui para regular os hormônios, reduzindo o risco de excesso de cortisol e suas consequências.