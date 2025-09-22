Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Beber pouca água afeta saúde mental e aumenta nível de estresse

O hábito de carregar uma garrafa de água pode ser determinante para seu bem-estar

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 08:00

O hábito de carregar uma garrafa de água pode ser determinante para evitar picos de cortisol
O hábito de carregar uma garrafa de água pode ser determinante para evitar picos de cortisol Crédito: Banco de imagens

Segundo um estudo publicado no Journal of Applied Psychology, beber pouca água aumenta o cortisol, o hormônio do estresse, e pode transformar a rotina em uma experiência mais desgastante.

A falta de hidratação adequada está ligada ao aumento de até 55% desse hormônio, que está diretamente associado ao estresse. Esse dado revela como a ingestão de água é essencial para manter corpo e mente em equilíbrio.

Água

Fazer exercícios regularmente e ingerir a quantidade adequada de água são ações que ajudam a prevenir a trombose (Imagem: Inside Creative House | Shutterstock) por Imagem: Inside Creative House | Shutterstock
A ingestão adequada de água ajuda a prevenir dores e desgastes que afetam a mobilidade (Imagem: Art_Photo | Shutterstock) por Imagem: Art_Photo | Shutterstock
O consumo regular de água é essencial para manter o corpo funcionando corretamente (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock) por Imagem: Studio Romantic | Shutterstock
A pera é uma fruta rica em água (Imagem: suravid | Shutterstock) por Imagem: suravid | Shutterstock
A água termal ajuda a proteger e a refrescar a pele (Imagem: Zigres | Shutterstock) por Imagem: Zigres | Shutterstock
Intercalar o álcool com a água reduz os efeitos nocivos ao fígado e ao estômago (Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock) por Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock
Beber água reduz a acidez da boca e ajuda na remoção de resíduos alimentares (Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock) por Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock
Beber água ao longo do dia é importante para evitar episódios de fome noturna (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock
1 de 8
Fazer exercícios regularmente e ingerir a quantidade adequada de água são ações que ajudam a prevenir a trombose (Imagem: Inside Creative House | Shutterstock) por Imagem: Inside Creative House | Shutterstock

Muitas vezes, as pessoas lembram de beber água apenas quando sentem sede, mas esse já é um sinal de alerta do organismo. Manter níveis adequados de líquidos no corpo é um cuidado preventivo, que contribui para o bem-estar geral e ajuda a evitar o desgaste provocado pelo excesso de cortisol.

Leia mais

Imagem - Acordou de madrugada? Especialistas ensinam 8 truques para voltar a dormir

Acordou de madrugada? Especialistas ensinam 8 truques para voltar a dormir

Imagem - Conheça o café que não faz mal à saúde e ainda promete aumentar sua longevidade

Conheça o café que não faz mal à saúde e ainda promete aumentar sua longevidade

Imagem - Veja técnicas práticas para desenvolver autocontrole e manter o foco

Veja técnicas práticas para desenvolver autocontrole e manter o foco

Como o estresse hormonal afeta a vida diária

O cortisol em excesso pode alterar a forma como o corpo lida com situações rotineiras. Pessoas desidratadas tendem a ter mais dificuldade para relaxar e controlar emoções, já que o organismo permanece em alerta constante. Isso torna o dia a dia mais pesado e cansativo.

Além disso, o estresse contínuo interfere na motivação e na produtividade. Com menos energia disponível, até tarefas simples podem parecer mais complexas, prejudicando o desempenho em diferentes áreas da vida.

Riscos ocultos para a saúde física

O impacto da desidratação vai além do cansaço. O excesso de cortisol está associado ao enfraquecimento da imunidade, o que deixa o corpo mais vulnerável a infecções. Esse desequilíbrio também pode contribuir para problemas cardíacos e metabólicos.

Outro risco é a interferência no metabolismo, dificultando a manutenção do peso saudável. O corpo, ao perceber a falta de água, retém líquidos e acumula gordura de forma mais intensa, o que aumenta a sensação de inchaço e desconforto.

Estratégias simples para aumentar o consumo

Criar uma rotina de hidratação é essencial para reduzir o estresse. Deixar copos de água em locais estratégicos, como a mesa de trabalho e o quarto, ajuda a lembrar de beber mais vezes. Pequenos ajustes fazem grande diferença.

Outra alternativa é investir em alimentos ricos em líquidos, como melão, abacaxi e alface. Essas escolhas não apenas hidratam, mas também oferecem nutrientes que fortalecem o organismo.

O poder de um hábito constante

A ingestão de água deve ser vista como parte essencial de um estilo de vida saudável. Manter a hidratação em dia contribui para regular os hormônios, reduzindo o risco de excesso de cortisol e suas consequências.

Ao adotar esse cuidado de forma consistente, o corpo responde com mais energia, equilíbrio e resistência. Pequenos hábitos, quando praticados diariamente, são capazes de transformar a saúde de maneira significativa.

Mais recentes

Imagem - Nicole Bahls rouba a cena e ameaça liderança de Manu Bahtidão na 'Dança dos Famosos': confira ranking

Nicole Bahls rouba a cena e ameaça liderança de Manu Bahtidão na 'Dança dos Famosos': confira ranking
Imagem - Veja o resumo da semana de ‘Vale Tudo’: capítulos de 22/9 a 27/9

Veja o resumo da semana de ‘Vale Tudo’: capítulos de 22/9 a 27/9
Imagem - Donatella Versace surge com 'novo rosto' e gera polêmica; confira antes e depois

Donatella Versace surge com 'novo rosto' e gera polêmica; confira antes e depois

MAIS LIDAS

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
01

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

Imagem - Wellhub e TotalPass dividem opiniões: 'Tem academias que comemoram e outras que sofrem'
02

Wellhub e TotalPass dividem opiniões: 'Tem academias que comemoram e outras que sofrem'

Imagem - Concursos têm 5 mil vagas abertas para nível médio e superior com salários de até R$ 32 mil
03

Concursos têm 5 mil vagas abertas para nível médio e superior com salários de até R$ 32 mil

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
04

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo