Mãe de rapaz que roubou casal no mar diz que filho escolheu 'vida do crime'

Em depoimento aos investigadores, a mulher confirmou o envolvimento do filho no assalto a um casal que utilizava um caiaque em alto-mar. Ela declarou, no entanto, desconhecer o paradeiro atual do jovem.

Rael Fabiano Veiga Ungaretti, de 19 anos, detido pelo assalto contra casal em praia em São Vicente (SP) Crédito: Reprodução: Redes Sociais

Em depoimento prestado à Polícia Civil, a mãe de Rael Fabiano Veiga Ungaretti, de 19 anos, acusado de assaltar um casal que passeava de caiaque em alto-mar confirmou a participação do filho no crime. Durante o relato aos investigadores, ela demonstrou desolação com a conduta do jovem e afirmou desconhecer o seu paradeiro atual. "Ele escolheu a vida do crime", desabafou.

O caso, que ganhou repercussão pela audácia da abordagem, ocorreu quando um casal foi rendido enquanto navegava em mar aberto. Segundo as investigações, o filho da depoente e outros comparsas abordaram as vítimas para subtrair pertences pessoais.

A polícia chegou até a residência da família, localizada na rua México 70, localizada no bairro Vila Margarida após o cruzamento de informações de inteligência e relatos de testemunhas. Embora tenha colaborado com os agentes confirmando a identidade do rapaz nas imagens e evidências colhidas, a mãe alegou que não mantém contato com o filho desde o episódio e que ele não retornou para casa.

Apesar da confissão da mãe e da identificação formal, o jovem segue foragido. A Polícia Civil informou que já solicitou à Justiça o mandado de prisão preventiva do suspeito. "O depoimento da familiar é uma peça importante do inquérito, pois ratifica a autoria, mas as buscas continuam para localizar tanto o rapaz quanto os itens roubados", afirmou um dos investigadores responsáveis pelo caso.