SALVADOR

Suspeito de cometer assaltos seguidos em Stella Maris é preso

Investigado foi localizado em Cajazeiras VIII

Maysa Polcri

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 14:08

Polícia Civil prendeu suspeito Crédito: Divulgação

Um homem de 20 anos foi preso na sexta-feira (19), no bairro de Cajazeiras VIII, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de realizar uma sequência de roubos em Stella Maris e Pedra do Sal.

A 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã) começou a investigar o homem após o registro de um assalto ocorrido na Rua da Ilha, onde dois homens utilizaram motocicletas para abordar as vítimas. Por meio da análise de imagens de câmeras de segurança de condomínios próximos aos locais das ocorrências, os policiais identificaram um dos envolvidos.

Na sexta-feira (19), foi apreendida uma moto com restrição de roubo, utilizada pelos suspeitos durante os assaltos. O dono do veículo reconheceu o homem como um dos responsáveis pelo roubo. Ao ser interrogado, o investigado confessou o cometimento de cinco crimes contra pedestres.

Segundo a polícia, o comparsa dele já foi identificado pela equipe de investigação e está sendo procurado. Com o auxílio de ferramentas tecnológicas, a polícia localizou outras vítimas, que deverão prestar depoimento.