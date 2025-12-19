Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-vereador preso por atropelar e matar jovem na Bahia é solto pela Justiça

Desembargador determinou suspensão da CNH e do registro de CAC

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 10:03

Ex-vereador Paulão do Caldeirão
Ex-vereador Paulão do Caldeirão Crédito: Reprodução

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) autorizou a liberação do ex-vereador de Feira de Santana Josse Paulo Pereira Barbosa, conhecido como Paulão do Caldeirão, que estava detido desde o início de outubro após se envolver em um acidente de trânsito com uma vítima fatal e outra pessoa ferida. Com a determinação judicial, Paulão do Caldeirão deixou o Conjunto Penal de Feira de Santana na manhã desta quinta-feira (18).

A decisão foi assinada pelo desembargador Antônio Cunha Cavalcanti, que analisou um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa. No despacho, o magistrado concedeu parcialmente a solicitação e determinou a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Ex-vereador Paulão do Caldeirão

Ex-vereador Paulão do Caldeirão por Reprodução
Ex-vereador Paulão do Caldeirão por Reprodução
Ex-vereador Paulão do Caldeirão por Reprodução
Ex-vereador Paulão do Caldeirão por Reprodução
Ex-vereador Paulão do Caldeirão por Reprodução
1 de 5
Ex-vereador Paulão do Caldeirão por Reprodução

Na decisão, publicada na quarta-feira (17), algumas das medidas estipuladas foram a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por, no mínimo, 180 dias, além da suspensão do registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

O ex-vereador havia sido preso em 5 de outubro. Dois dias depois, a defesa entrou com um pedido de habeas corpus, que acabou sendo negado pela Justiça.

Na ocasião, foi mantida a prisão sob o entendimento de que ele teria conduzido o veículo sob efeito de álcool, estaria em posse irregular de uma arma de fogo e se recusado a realizar o teste do bafômetro no momento da abordagem. O processo segue em tramitação, e o ex-parlamentar deverá cumprir as medidas impostas enquanto responde às acusações.

O crime

O ex-vereador passou por audiência de custódia um dia após o crime. Na sessão, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, após a polícia concluir que ele dirigia sob efeito de álcool no momento do atropelamento e ainda portava uma arma de uso restrito.

“No presente caso, o comportamento do autuado revela muito mais do que simples embriaguez, um descuido ou uma ingênua confiança em evitar o resultado. O autuado dirigia embriagado, armado com uma pistola de uso restrito, em via pública, durante a noite, em local de intenso fluxo, e tentou fugir após atropelar duas pessoas, uma delas falecendo no local”, apontou o relatório policial.

Questionado sobre a posse da pistola, o ex-vereador chegou a se apresentar como CAC, mas o armamento é de uso exclusivo das forças policiais. De acordo com informações do processo que tramita no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), as circunstâncias indicam que a conduta de Paulão foi de alto risco, ao ignorar o perigo imposto a terceiros ao dirigir embriagado e portar uma arma sem autorização.

Diante disso, a juíza Marcele Coutinho decidiu converter a prisão em flagrante em preventiva, mantendo o ex-vereador preso. A magistrada também negou o pedido da defesa, que alegava que o suspeito estaria “extremamente debilitado por motivo de doença grave”. A solicitação foi rejeitada após laudo médico indicar que Paulão se encontrava em bom estado de saúde.

Leia mais

Imagem - Ex-vereador preso por matar jovem atropelado na Bahia dirigiu embriagado e estava com arma da polícia

Ex-vereador preso por matar jovem atropelado na Bahia dirigiu embriagado e estava com arma da polícia

Imagem - Ex-vereador é preso após acidente que deixou motociclista morto em Feira de Santana

Ex-vereador é preso após acidente que deixou motociclista morto em Feira de Santana

Tags:

Bahia Acidente Atropelamento Preso Ex-vereador

Mais recentes

Imagem - Voz e violão: Mateus Aleluia faz shows intimistas em Salvador

Voz e violão: Mateus Aleluia faz shows intimistas em Salvador
Imagem - Bahia e outros 16 estados entram em alerta de chuvas intensas no fim de semana

Bahia e outros 16 estados entram em alerta de chuvas intensas no fim de semana
Imagem - Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó

Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó

MAIS LIDAS

Imagem - Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó
01

Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó

Imagem - Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto
02

Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (19 de dezembro) dá ultimato a 3 signos: os ciclos acabam agora; fantasmas do passado vão embora de uma vez por todas
03

Anjo da Guarda desta sexta (19 de dezembro) dá ultimato a 3 signos: os ciclos acabam agora; fantasmas do passado vão embora de uma vez por todas

Imagem - Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola
04

Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola