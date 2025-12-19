Bahia e outros 16 estados entram em alerta de chuvas intensas no fim de semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 11:03
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para a Bahia e outros 16 estados, válido ao longo deste fim de semana. O aviso é classificado como de perigo potencial e prevê chuvas de até 50 milímetros por dia, além de ventos que podem chegar a 60 km/h.
Conforme o Inmet, são esperados volumes de chuva entre 20 e 30 mm por hora, acompanhados de ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de ocorrências como queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais, cortes de energia elétrica e descargas elétricas, mas a população deve manter atenção redobrada.
O que fazer durante o temporal?
Os estados afetados são: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins.
Em caso de rajadas de vento, a orientação é:
Não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas;
Evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
Não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.
Para mais informações ou em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.