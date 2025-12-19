Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Piscina semiolímpica, quadra e consultórios médicos: saiba tudo sobre o primeiro Centro Comunitário de Pirajá

Obra tem investimento de R$ 10,3 milhões, oriundos do Ministério da Justiça e Segurança Pública

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 11:45

Prefeitura de Salvador dá início à construção do primeiro Centro Comunitário pela Vida do Brasil na região de Pirajá
Prefeitura de Salvador dá início à construção do primeiro Centro Comunitário pela Vida do Brasil na região de Pirajá Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Salvador iniciou, nesta sexta-feira (19), as obras do primeiro Centro Comunitário pela Vida (Convive) do Brasil, equipamento público voltado à prevenção da violência, à redução da criminalidade e à promoção da cultura da paz. O complexo será implantado na Rua do Paquistão, ao lado da estação de metrô e do terminal rodoviário de Pirajá, em uma área estratégica da capital baiana.

Com investimento de R$ 10,3 milhões, oriundos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Convive ocupará uma área de 10 mil metros quadrados e reunirá, em um único espaço, serviços nas áreas de educação, tecnologia, esportes, lazer, saúde, cultura, qualificação profissional, cidadania e assistência social. A estrutura contará com piscina semiolímpica, quadra poliesportiva coberta, campo de futebol society, auditório, biblioteca, laboratório de informática, parque infantil e salas multiuso. Também estão previstos consultórios médico, odontológico e psicológico, além de uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Durante a assinatura da ordem de serviço, o prefeito Bruno Reis destacou que Salvador foi uma das 30 cidades selecionadas no país para receber o equipamento e a primeira a iniciar as obras. Segundo ele, a expectativa é de que o centro seja entregue em até 12 meses. “A Prefeitura, em parceria com os governos federal e estadual, dará sua contribuição no enfrentamento à violência, oferecendo oportunidades à juventude por meio do esporte, da cultura e da formação profissional”, afirmou.

A escolha de Pirajá levou em consideração critérios técnicos, com base no perfil socioeconômico do território. O Convive deverá atender prioritariamente moradores em situação de vulnerabilidade e risco social de bairros como Mata Escura, Jardim Santo Inácio, Calabetão, Marechal Rondon, Campinas de Pirajá, São Caetano, Pirajá e Valéria, que concentram uma população estimada em mais de 490 mil habitantes.

O secretário municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães, explicou que o projeto é inspirado em experiências de prevenção à violência adotadas em cidades como Medellín, na Colômbia, além de iniciativas semelhantes no Brasil, a exemplo do Compaz, no Recife, e da Usina da Paz, no Pará. De acordo com ele, o modelo parte da integração de políticas públicas como estratégia para reduzir a criminalidade.

Leia mais

Imagem - Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó

Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó

Imagem - Governo anuncia ponto facultativo para festas de final de ano; veja detalhes

Governo anuncia ponto facultativo para festas de final de ano; veja detalhes

Imagem - Prefeito de cidade baiana vira assunto nas redes após viagem secreta para final do Intercontinental

Prefeito de cidade baiana vira assunto nas redes após viagem secreta para final do Intercontinental

Moradores da região avaliam a iniciativa de forma positiva. A estudante Ana Paula Borges, de 19 anos, destacou a importância do equipamento para ampliar o acesso a atividades esportivas e cursos de qualificação. Já o aposentado Carlos Alberto Silva Santos, de 67 anos, ressaltou que a concentração de serviços em um único espaço tende a facilitar o acesso da população e contribuir para a melhoria da qualidade de vida na comunidade.

Tags:

Salvador

Mais recentes

Imagem - MP aciona Azul na Justiça por atraso de voo e falta de assistência a passageiros na Bahia

MP aciona Azul na Justiça por atraso de voo e falta de assistência a passageiros na Bahia
Imagem - Tiros na Gamboa deixam homem morto e mulher ferida

Tiros na Gamboa deixam homem morto e mulher ferida
Imagem - Show gratuito com Nelson Rufino e Ju Moraes em Salvador celebra o samba

Show gratuito com Nelson Rufino e Ju Moraes em Salvador celebra o samba

MAIS LIDAS

Imagem - Assalto, tiroteio e mortes em joalheria: o crime que marcou a Barra
01

Assalto, tiroteio e mortes em joalheria: o crime que marcou a Barra

Imagem - Morre Carlos Libório, primeiro diretor de jornalismo da TV Bahia
02

Morre Carlos Libório, primeiro diretor de jornalismo da TV Bahia

Imagem - Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)
03

Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)

Imagem - Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó
04

Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó