Piscina semiolímpica, quadra e consultórios médicos: saiba tudo sobre o primeiro Centro Comunitário de Pirajá

Obra tem investimento de R$ 10,3 milhões, oriundos do Ministério da Justiça e Segurança Pública

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 11:45

Prefeitura de Salvador dá início à construção do primeiro Centro Comunitário pela Vida do Brasil na região de Pirajá Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Salvador iniciou, nesta sexta-feira (19), as obras do primeiro Centro Comunitário pela Vida (Convive) do Brasil, equipamento público voltado à prevenção da violência, à redução da criminalidade e à promoção da cultura da paz. O complexo será implantado na Rua do Paquistão, ao lado da estação de metrô e do terminal rodoviário de Pirajá, em uma área estratégica da capital baiana.

Com investimento de R$ 10,3 milhões, oriundos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Convive ocupará uma área de 10 mil metros quadrados e reunirá, em um único espaço, serviços nas áreas de educação, tecnologia, esportes, lazer, saúde, cultura, qualificação profissional, cidadania e assistência social. A estrutura contará com piscina semiolímpica, quadra poliesportiva coberta, campo de futebol society, auditório, biblioteca, laboratório de informática, parque infantil e salas multiuso. Também estão previstos consultórios médico, odontológico e psicológico, além de uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Durante a assinatura da ordem de serviço, o prefeito Bruno Reis destacou que Salvador foi uma das 30 cidades selecionadas no país para receber o equipamento e a primeira a iniciar as obras. Segundo ele, a expectativa é de que o centro seja entregue em até 12 meses. “A Prefeitura, em parceria com os governos federal e estadual, dará sua contribuição no enfrentamento à violência, oferecendo oportunidades à juventude por meio do esporte, da cultura e da formação profissional”, afirmou.

A escolha de Pirajá levou em consideração critérios técnicos, com base no perfil socioeconômico do território. O Convive deverá atender prioritariamente moradores em situação de vulnerabilidade e risco social de bairros como Mata Escura, Jardim Santo Inácio, Calabetão, Marechal Rondon, Campinas de Pirajá, São Caetano, Pirajá e Valéria, que concentram uma população estimada em mais de 490 mil habitantes.

O secretário municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães, explicou que o projeto é inspirado em experiências de prevenção à violência adotadas em cidades como Medellín, na Colômbia, além de iniciativas semelhantes no Brasil, a exemplo do Compaz, no Recife, e da Usina da Paz, no Pará. De acordo com ele, o modelo parte da integração de políticas públicas como estratégia para reduzir a criminalidade.