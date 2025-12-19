POLÍCIA

Tiros na Gamboa deixam homem morto e mulher ferida

Na noite desta quinta (18), um ataque foi realizado na região da Gamboa em Salvador que resultou em uma morte.

Nauan Sacramento

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 12:54

Polícia no local Crédito: Reprodução/Record

Um ataque a tiros ocorrido na noite desta quinta-feira (18), na comunidade da Gamboa de Baixo, em Salvador, resultou na morte de um homem e deixou uma mulher ferida. O crime, ocorrido em uma das áreas mais turísticas e visadas da capital baiana, espalhou pânico entre moradores e frequentadores da região.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, homens armados invadiram a localidade por volta das 21h e efetuaram diversos disparos. A vítima masculina, identificada como Luis Claudio Evangelista Vieira, 35 anos, morreu no local antes da chegada do socorro médico.

A segunda vítima, uma mulher de 28 anos que passava pelo local no momento dos disparos, foi atingida e encaminhada a uma unidade hospitalar por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sem risco de morte segundo a Policia Civil.

Equipes da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionadas e isolaram a área para a realização da perícia. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para necropsia.

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), assumiu as investigações. A principal linha de apuração trabalha com a hipótese de execução relacionada à disputa territorial entre grupos criminosos que atuam na região central de Salvador.