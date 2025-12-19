Tiros na Gamboa deixam homem morto e mulher ferida

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 12:54
Um ataque a tiros ocorrido na noite desta quinta-feira (18), na comunidade da Gamboa de Baixo, em Salvador, resultou na morte de um homem e deixou uma mulher ferida. O crime, ocorrido em uma das áreas mais turísticas e visadas da capital baiana, espalhou pânico entre moradores e frequentadores da região.
De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, homens armados invadiram a localidade por volta das 21h e efetuaram diversos disparos. A vítima masculina, identificada como Luis Claudio Evangelista Vieira, 35 anos, morreu no local antes da chegada do socorro médico.
A segunda vítima, uma mulher de 28 anos que passava pelo local no momento dos disparos, foi atingida e encaminhada a uma unidade hospitalar por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sem risco de morte segundo a Policia Civil.
Equipes da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionadas e isolaram a área para a realização da perícia. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para necropsia.
A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), assumiu as investigações. A principal linha de apuração trabalha com a hipótese de execução relacionada à disputa territorial entre grupos criminosos que atuam na região central de Salvador.
Foram expedidas as guias para a perícia, remoção, diligências e oitavas são realizadas no sentido de identificar a autoria e motivação para o crime. O policiamento na Gamboa e arredores, incluindo a Avenida Contorno, foi reforçado com guarnições da Rondesp e da Polícia Civil para evitar novos confrontos.