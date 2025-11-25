SUSTO

Roubo em farmácia na Pituba termina em tiroteio intenso e funcionários reféns

Suspeitos foram presos; não houve feridos

Esther Morais

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 08:22

Área foi isolada por 1h Crédito: Leitor CORREIO

Um roubo em uma farmácia no bairro da Pituba, em Salvador, terminou em tiroteio intenso e funcionários reféns na noite de segunda-feira (24). Vídeos registrados por moradores mostram policiais do lado de fora do estabelecimento em negociação com os suspeitos. Não houve feridos.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por causa de um roubo em farmácia na Alameda Carrara, no Parque Júlio César. No local, os policiais visualizaram dois criminosos a bordo de uma motocicleta, mas um dos suspeitos atirou contra a guarnição, abandonou o veículo e correu para dentro da farmácia, onde fez dois funcionários reféns. O outro homem foi detido imediatamente do lado de fora.

As equipes isolaram a área, evacuaram o estabelecimento e, após a negociação, o suspeito se rendeu, entregou um revólver calibre .38 e liberou os reféns sem ferimentos. A motocicleta usada na ação apresentava placa clonada e sinais identificadores adulterados.

Ao todo, foram apreendidas 42 caixas de canetas emagrecedoras de diferentes marcas, além de R$ 162 em espécie, um aparelho celular, a arma utilizada no crime e a motocicleta empregada na tentativa do roubo. Todo o material e os dois criminosos foram apresentados ao DEIC.

Em uma ação anterior, ainda nesta segunda-feira, os militares localizaram, na Rua João Crisóstomo, no bairro da Santa Cruz, uma motocicleta associada a diversos roubos a farmácias. O veículo também estava com placa clonada e sinais identificadores adulterados.

O menor que conduzia a moto foi apreendido portando um simulacro de arma de fogo e um aparelho celular. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

A Polícia Civil da Bahia deflagrou nesta terça-feira (25) a Operação Apotheke, contra um grupo especializado em roubos de canetas emagrecedoras em farmácias na capital e Região Metropolitana de Salvador (RMS).

As investigações tiveram início há cerca de seis meses e mais de dez pessoas foram identificadas como autoras dos crimes, que visam o roubo de medicamentos como semaglutida (Ozempic) e tirzepatide (Mounjaro).