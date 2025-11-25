Acesse sua conta
Grupo especializado em roubos a farmácias é alvo de operação em Salvador

Autoras dos crimes visam o roubo de canetas emagrecedoras

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 06:31

Farmácias são alvos de assalto na Pituba
Farmácias são alvos de assalto na Pituba Crédito: Reprodução/Google Street View

Um grupo especializado em roubos de canetas emagrecedoras em farmácias na capital e Região Metropolitana de Salvador (RMS) é alvo da Operação Apotheke, da Polícia Civil da Bahia, na manhã desta terça-feira (25). As investigações tiveram início há cerca de seis meses e mais de dez pessoas foram identificadas como autoras dos crimes, que visam o roubo de medicamentos como semaglutida (Ozempic) e tirzepatide (Mounjaro).

Roubos de canetas injetáveis acendem alerta em Salvador

Canetas apreendidas após roubo de farmácia em Itapuã no dia 12 de setembro por Divulgação
Pague Menos da Rua Sabino Silva, em Ondina, sofreu furto de 17 canetas injetáveis no dia 24 de setembro por Reprodução/Google Street View
No dia 5 de agosto, dois homens armados roubaram canetas Ozempic e Wegovy de uma drogaria no Costa Azul  por Reprodução
Prejuízos dos roubos em Salvador é de aproximadamente R$2 milhões só em 2025 por Shutterstock
Para evitar roubos, donos de farmácias contratam seguranças e optam por fechar mais cedo por Divulgação
1 de 5
Canetas apreendidas após roubo de farmácia em Itapuã no dia 12 de setembro por Divulgação

Mais de 200 policiais civis e militares, com o apoio de equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT), cumprem mandados judiciais em Salvador e RMS.

Além das medicações, as equipes das polícias Civil e Militar também buscam armas de fogo, drogas e outros materiais utilizados nas práticas criminosas.

Além do Deic, participam das ações policiais civis dos Departamentos de Polícia Metropolitana (Depom), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

Da Polícia Militar, participam guarnições do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChq), Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO), Companhia de Policiamento de Proteção Ambiental (COPPA), Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (BEPE), Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos (BPFRV), Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) e Batalhão de Policiamento Tático Atlântico (BPT-A).

Salvador e RMS registram cinco roubos a farmácias em 24 horas

As farmácias de Salvador e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana (RMS), passaram por 24 horas de tensão entre as manhãs de sábado (22) e domingo (23). De acordo com a Polícia Civil (PC), as ações na capital foram registradas em três locais diferentes: Corredor da Vitória, Costa Azul e Horto Florestal. Em Lauro, os registros aconteceram em duas farmácias diferentes da mesma via: a Avenida Santos Dumont.

Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo

Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas por Reprodução
Um dos riscos é de desenvolver problemas na coluna e nas articulações por Reprodução
Efeitos colaterais comuns na pele são aparência envelhecida e flacidez no rosto por Reprodução
A queda de cabelo tem sido relatada como efeito adverso por Reprodução
Problemas gastrointestinais são efeitos adversos das canetas emagrecedoras por Reprodução
Hemorroidas podem ser uma consequência das canetas emagrecedoras por Shutterstock
Um estudo recente mostrou que os medicamentos podem prejudicar o botox por Shutterstock
1 de 7
Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas por Reprodução

As primeiras ações foram registradas na cidade da RMS no sábado, quando em poucos minutos duas farmácias foram alvo da ação de criminosos. De acordo com uma das ocorrências, dois homens, um deles armado, renderam funcionários e clientes. Na ação, eles recolheram as canetas de uma geladeira e dinheiro do caixa. Em seguida, outra farmácia foi alvo de furto, mas um suspeito só conseguiu levar fraldas do local.

Já em Salvador, na manhã de domingo, a primeira ação foi registrada na Rua Waldemar Falcão, no Horto Florestal, ocorrido na manhã deste domingo. Segundo o registro, dois homens chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta e, mediante ameaça com arma de fogo, renderam os funcionários. A dupla subtraiu 13 caixas de canetas emagrecedoras, além de uma quantia do caixa. Informações de policiais consultados indicam que o prejuízo para o estabelecimento chegou a R$ 60 mil.

Canetas emagrecedoras proibidas pela Anvisa

Canetas emagrecedoras proibidas pela Anvisa por Reprodução
Canetas emagrecedoras proibidas pela Anvisa por Reprodução
Canetas emagrecedoras proibidas pela Anvisa por Reprodução
Canetas emagrecedoras proibidas pela Anvisa por Reprodução
Canetas emagrecedoras proibidas pela Anvisa  por Reprodução
1 de 5
Canetas emagrecedoras proibidas pela Anvisa por Reprodução

Na sequência, ainda durante a manhã, duas mulheres, de 30 e 36 anos, foram presas em flagrante pelo crime de furto qualificado. As duas, no entanto, agiram com outras três pessoas, que conseguiram fugir. Até o momento, ninguém foi preso além das duas suspeitas e diligências são realizadas para realizar as outras prisões. Na mesma manhã, de acordo com informações iniciais, canetas emagrecedoras foram levadas de uma farmácia no Costa Azul durante o roubo, mas a polícia não confirmou o caso.

