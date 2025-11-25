OZEMPIC E MAIS

Grupo especializado em roubos a farmácias é alvo de operação em Salvador

Autoras dos crimes visam o roubo de canetas emagrecedoras

Esther Morais

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 06:31

Farmácias são alvos de assalto na Pituba Crédito: Reprodução/Google Street View

Um grupo especializado em roubos de canetas emagrecedoras em farmácias na capital e Região Metropolitana de Salvador (RMS) é alvo da Operação Apotheke, da Polícia Civil da Bahia, na manhã desta terça-feira (25). As investigações tiveram início há cerca de seis meses e mais de dez pessoas foram identificadas como autoras dos crimes, que visam o roubo de medicamentos como semaglutida (Ozempic) e tirzepatide (Mounjaro).

Mais de 200 policiais civis e militares, com o apoio de equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT), cumprem mandados judiciais em Salvador e RMS.

Além das medicações, as equipes das polícias Civil e Militar também buscam armas de fogo, drogas e outros materiais utilizados nas práticas criminosas.

Além do Deic, participam das ações policiais civis dos Departamentos de Polícia Metropolitana (Depom), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

Da Polícia Militar, participam guarnições do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChq), Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO), Companhia de Policiamento de Proteção Ambiental (COPPA), Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (BEPE), Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos (BPFRV), Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) e Batalhão de Policiamento Tático Atlântico (BPT-A).

Salvador e RMS registram cinco roubos a farmácias em 24 horas

As farmácias de Salvador e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana (RMS), passaram por 24 horas de tensão entre as manhãs de sábado (22) e domingo (23). De acordo com a Polícia Civil (PC), as ações na capital foram registradas em três locais diferentes: Corredor da Vitória, Costa Azul e Horto Florestal. Em Lauro, os registros aconteceram em duas farmácias diferentes da mesma via: a Avenida Santos Dumont.

As primeiras ações foram registradas na cidade da RMS no sábado, quando em poucos minutos duas farmácias foram alvo da ação de criminosos. De acordo com uma das ocorrências, dois homens, um deles armado, renderam funcionários e clientes. Na ação, eles recolheram as canetas de uma geladeira e dinheiro do caixa. Em seguida, outra farmácia foi alvo de furto, mas um suspeito só conseguiu levar fraldas do local.

Já em Salvador, na manhã de domingo, a primeira ação foi registrada na Rua Waldemar Falcão, no Horto Florestal, ocorrido na manhã deste domingo. Segundo o registro, dois homens chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta e, mediante ameaça com arma de fogo, renderam os funcionários. A dupla subtraiu 13 caixas de canetas emagrecedoras, além de uma quantia do caixa. Informações de policiais consultados indicam que o prejuízo para o estabelecimento chegou a R$ 60 mil.

