NOVA LINHA DE INVESTIGAÇÃO

Suspeita de overdose: psiquiatra encontrado morto em Salvador usou drogas antes de morrer

Caso era investigado como possível homicídio, mas, após perícia, polícia informou que não havia sinais de violência no corpo da vítima

Esther Morais

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 06:58

Rodrigo Barros Cavalcanti foi encontrado morto na casa onde morava Crédito: Reprodução

A investigação sobre a morte do psiquiatra Rodrigo Barros Cavalcanti, de 35 anos, ganhou novos desdobramentos. A suspeita inicial era de homicídio, no entanto, a Polícia Civil voltou atrás e informou que não encontrou sinais de violência na vítima. A nova suspeita é de que o médico morreu após sofrer overdose, segundo informações da TV Bahia.

A linha foi levantada com base no depoimento de testemunhas e análise de cãmeras de segurança, que mostram Rodrigo usando entorpecentes com mais duas pessoas. Minutos depois eles sofreu uma convulsão e morreu.

Procurada, a Polícia Civil confirmou que não encontrou sinais de violência na vítima e reforçou que o caso segue sob investigação. Ainda ressaltou que a ocorrência de ameaça registrada pelo médico na 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã) no dia 3 de novembro deste ano não tem indícios de relação com o óbito.

O psiquiatra foi encontrado sem vida por familiares na noite do último sábado (22), na residência onde morava, no bairro de Patamares, em Salvador. A 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) apura as circunstâncias do caso.

Guias para remoção e necropsia foram expedidas, e a unidade especializada segue realizando levantamentos complementares para a conclusão do caso.

Veja o que a polícia diz sobre o caso:

A 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) apura as circunstâncias da morte de Rodrigo Barros Cavalcanti, 35 anos, encontrado sem vida por familiares na noite do último sábado (22), na residência onde morava, no bairro de Patamares.

Durante as diligências investigativas, oitivas de testemunhas e a análise de imagens de câmeras de segurança apontaram ausência de sinais de violência. Guias para remoção e necropsia foram expedidas, e a unidade especializada segue realizando levantamentos complementares para a conclusão do caso.

Uma ocorrência de ameaça havia sido registrada na 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã) no dia 3 de novembro deste ano, tendo Rodrigo como vítima; contudo, não há indícios de relação entre aquele fato e o seu óbito.