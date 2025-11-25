Acesse sua conta
Saiba qual é o tipo sanguíneo mais difícil de encontrar na Bahia

Confira também locais onde você pode doar sangue

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 06:00

Hemoba promove Sabadão Solidário para ampliar a doação de sangue
Nesta terça-feira (25) é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue Crédito: Divulgação Camila Souza / GOVBA

O estoque de alguns tipos de sangue está em estado crítico na Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba). O cenário ruim é justamente naqueles tipos que apresentam maior demanda.

Nesta terça-feira (25), é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue, mas não há muito o que comemorar. O estoque de bolsas de sangue do tipo O negativo está entre aqueles em estado crítico - além dele estão O positivo, A positivo e A negativo.

Considerado "doador universal", o tipo O negativo é raro na população e utilizado no protocolo para pacientes em emergências, como explica a hematologista e coordenadora de Coleta da Hemoba, Dra. Aline Dórea. "O tipo mais difícil é o O negativo pois além de já ser raro, quem é desse grupo só pode receber este tipo e ele é usado também nas vítimas de trauma grave e hemorragias agudas quando não se tem conhecimento do grupo sanguíneo do paciente e, pela gravidade do quadro, não é possível esperar o resultados da tipagem", revela.

A demandar maior que a oferta faz com que a conta não feche e o estoque fique escasso. No ano passado, 210.897 pessoas se candidataram à doação no estado e foram coletadas 158.143 bolsas. Este ano, de janeiro a outubro, foram 170.121 candidatos e 131.242 bolsas coletadas, segundo dados do órgão.

Raridade

De acordo com a hematologista, não há um estudo definitivo que aponte o tipo mais incomum na Bahia. No mundo, no entanto, o tipo sanguíneo considerado o mais raro pela ciência é conhecido como "sangue dourado". Ele é o sangue de RH nulo e, segundo informações do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (Cejam), acomete menos de 50 pessoas em todo o planeta. No Brasil, dados do Ministério da Saúde apontam apenas dois casos.

Mas, e entre os tipos ABO/RH, qual o mais atípico? Segundo estudos populacionais de bancos de sangue da Cruz Vermelha dos Estados Unidos, é o AB negativo, com prevalência estimada de cerca de 0,5% a 1% da população mundial. Ele é seguido pelo B negativo, com prevalência de cerca de 1% da população mundial, e do AB poaitivo, presente em cerca de 4% da população mundial.

O fator RH negativo é o elemento em comum entre os tipos sanguíneos raros. Isso porque, o alelo RH negativo é recessivo e só se manifesta quando herdado do pai e da mãe. Apenas 15% da população do planeta tem o fator RH negativo

Quando olhamos para a Bahia, apesar de não haver um dado oficial, é possível perceber que o cenário mundial caminha lado a lado com o local. Os estoques dos tipos AB negativo, AB positivo, B negativo e B positivo estão estáveis, o que aponta uma menor procura.

Onde doar em Salvador

Hemocentro Coordenador - Salvador
Endereço: Ladeira do Hospital Geral, s/n, Brotas - Cep: 40.286-240 - Complexo HGE, Hemoba e Cican
Tel.: (71) 3194-7864
E-mail: direg.hemoba@hemoba.ba.gov.br
Funcionamento: Segunda a sexta-feira - 07h30 as 18h30; Sábado - 07h30 as 16h30

UC Hemoba - Hospital Ana Nery - Salvador
Endereço: Rua Saldanha Marinho s/n , Caixa D'água
Tel.: (71) 3117-2059
E-mail: direg.hemoba@hemoba.ba.gov.br
Funcionamento: Terça a sexta-feira - 7h30 as 12h.

UC Hemoba - Hospital Santo Antônio/Obras Sociais Irmã Dulce - Salvador
Endereço: Avenida Bonfim, 161 – Largo de Roma - Cep: 40.415-000
Tel.: (71) 3310-1349 / 3310-1224
E-mail: jusileide.lima@irmadulce.gov.br
Funcionamento: Segunda a sexta-feira: 7h10 as 11h30 e 13h as 16h

UC Hemoba - Hospital Geral Roberto Santos - Salvador
Endereço: Rua Direta do Saboeiro, s/n - Cabula, Salvador - BA, 40301-110
Tel.: (71) 3116-5643
E-mail: conta.captacao@hemoba.ba.gov.br
Funcionamento: Segunda a sexta-feira: 8h as 12h e 13h as 17h

UC Hemoba - Hospital do Subúrbio - Salvador
Endereço: Rua das Pedrinhas, s/n, Periperi - Cep: 40.720-460
Tel.: (71) 3217-8824/8905/8823
E-mail: uc.suburbio@hemoba.ba.gov.br
Funcionamento: Segunda a sexta-feira - 7h30 as 12h e 13h as 16h30

Hemóvel 
Confira o roteiro neste link.

Unidades no interior do estado
Confira as unidades neste link.

Tags:

Sangue Doação Hemoba

