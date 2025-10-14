Acesse sua conta
Homem é hospitalizado com vômito de sangue após beber água

Uma mulher foi atendida na mesma unidade de saúde com sintomas similares, após consumir água da mesma marca

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 17:59

Garrafa d'água Crédito: Shutterstock

Um homem de 50 anos foi hospitalizado após passar mal ao consumir uma garrafa de água. O caso foi registrado na cidade de Garça, no interior de São Paulo.

O homem, identificado como Alexandre Carpine, contou ao portal G1 que começou a sentir-se mal após consumir duas garrafas de água da marca Mineratta, que estavam lacradas na sala de reuniões da empresa em que trabalha.

Ele relatou ter sentido um gosto estranho enquanto consumia a bebida, na última sexta-feira (10), e, pouco depois, foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Garça com sintomas de intoxicação. "Foi um atendimento bom e rápido. O que preocupou mais mesmo foi o sangue no vômito", relatou.

Além do sangramento, Alexandre também apresentou queimaduras nas regiões do estômago e do esôfago, de acordo com o resultado dos exames de endoscopia.

Uma mulher foi atendida na mesma unidade de saúde com sintomas similares, após consumir uma água da mesma marca.

Segundo informações da Polícia Civil de São Paulo, equipes foram direcionadas à fábrica da empresa, em Pinhalzinho, acompanhadas por profissionais da Vigilância Sanitária. Não foram encontradas irregularidades, e ainda não se sabe em qual etapa da produção a contaminação ocorreu. O resultado do laudo pericial da Secretaria de Saúde do município ainda não foi divulgado.

A empresa responsável pelo envase da água afirmou que rigorosos padrões de controle de qualidade são seguidos na produção. O caso está sendo acompanhado pela companhia desde a notificação, e o paciente está recebendo apoio.

