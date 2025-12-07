Acesse sua conta
Ambulante morre após ser atacado por dez cachorros

Júlio César de Souza Oliveira foi atacado no quintal de uma casa que visitava a convite da proprietária

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 19:41

Júlio César de Souza Oliveira foi mordido por dez cachorros
Júlio César de Souza Oliveira foi mordido por dez cachorros Crédito: Reprodução

Um homem morreu após ser atacado por um grupo de dez cachorros, na última quinta-feira (4), dentro de uma casa na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o ataque aconteceu por volta de 0h, no quintal de uma chácara.

As informações da investigação policial apontam que o homem, identificado como Júlio César de Souza Oliveira, de 39 anos, que trabalhava como ambulante, foi convidado pela moradora da casa para ir até o local.

Veja o local onde aconteceu o ataque

Ataque aconteceu dentro de uma residência em São José dos Campos por Reprodução
O local tem dez cachorros por Reprodução
Júlio César teve ferimentos principalmente nas pernas e no rosto por Reprodução
1 de 3
Ataque aconteceu dentro de uma residência em São José dos Campos por Reprodução

O relato de uma testemunha apontou que o ambulante e a moradora da casa tiveram uma discussão no local. Logo em seguida aconteceu a o ataque dos animais. Ainda segundo a testemunha, Júlio César teria gritado por socorro.

O Serviço de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado e imagens gravadas por vizinhos revelaram que pelo menos duas ambulâncias foram ao local. Ele teve ferimentos principalmente nas pernas e no rosto. Devido a gravidade das lesões, Júlio César não resistiu.

Na sexta-feira (5), agentes do Instituto de Criminalística de São Paulo estiveram no local do ataque e foram recebidos pela moradora e tutora dos cães. Até o momento, os animais seguem na casa. O caso é investigado como suspeito pela polícia.

